Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Partia demokratike thotë se nuk do të ketë bashkëqeverisje me Partinë Socialiste.

Selia blu thotë se do të fitojë zgjedhjet më 25 Prill dhe do ta largojë këtë qeveri.

“Le të jemi shumë të qartë për këtë: Ne do të fitojmë zgjedhjet me 25 prill dhe do ta largojmë këtë qeveri të keqe. Nuk do të ketë bashkëqeverisje ndërmjet PD dhe PS”, thuhet në reagim