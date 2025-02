Një takim në Departamentin e Shtetit me të dërguarin për Ballkanin Perëndimor Alexander Kasanof, ka bërë bashkë eksponentë të Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike.

Sekretari për Organizimin dhe çështjet Zgjedhore në PS, Damian Gjiknuri, deputetja e Partisë Socialiste Blerina Gjylameti dhe kreu i Grupit Parlamentar të PD-së Gazment Bardhi kanë zhvilluar një takim me zv. Ndihmës Sekretarin Amerikan të Shtetit.

Në një postim në rrjetet sociale, Gjiknuri shprehet se gjatë takimit është nënvizuar angazhimi i vazhdueshëm i SHBA-së në rajonin e Europës Jug-lindore, me fokus Ballkanin Perëndimor. Ai deklaron se SHBA vazhdon që të jetë mbështetësja kryesore e institucioneve shqiptare dhe nxitësja e integrimit të vendit tonë në BE.

Postimi i Gjiknurit: Washington Në kuadër të një delegacioni me deputetë të Kuvendit, shoqëruar nga ambasadori Ervin Bushati, u pritëm në Departamentin e Shtetit nga Zëvendës-ndihmës Sekretari Amerikan Alexander Kasanof, përgjegjës për zyrën e Evropës dhe çështjet e Euroazisë. Gjatë takimit u theksua angazhimi i vazhdueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Evropës Juglindore, me fokus Ballkanin Perëndimor. SHBA vijon të jetë mbështetësja kryesore e institucioneve shqiptare dhe nxitësja e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zyrtari amerikan shprehu përgëzime për bashkëpunimin mes pozitës dhe opozitës me qëllim zbatimin e votës së shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë vendit. Nënvizuam rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit, kordinimit dhe ndërveprimit me SHBA-të si aleati më strategjik i Shqipërisë.

Teksa ka ndarë foton nga takimi, Bardhi shkruan se SHBA mbetet aleati kyç i Shqipërisë: “Në Departamentin Amerikan të Shtetit. Gjatë vizitës në Washigton DC, sëbashku me një delegacion nga Kuvendi i Shqipërisë, zhvilluam një takim në Departamentin e Shtetit me zv. Ndihmës Sekretarin Amerikan të Shtetit dhe të dërguarin për Ballkanin Perëndimor z. Alexander “Sasha” Kasanof. SHBA mbetet aleati ynë kyç dhe shqiptarët janë me fat që i kanë patur gjithmonë në krah. Shqipëria si vend anëtar i NATO-s, duhet ti qëndrojë standardeve të një vendi demokratik, duke nisur me garancitë për zgjedhje të lira dhe të ndershme, si dhe të punojë me vendosmëri për t’u bërë pjesë e BE,” shkruan Bardhi.