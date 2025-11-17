Partia Demokratike do të zhvillojë protestë këtë të hënë, 17 nëntor, para Kryeministrisë, nga ora 18:00 deri në orën 20:00.
Për tubimin ka një njoftim edhe nga Policia e Tiranës, e cila ka vendosur bllokime dhe devijime të trafikut në disa akse kryesore.
Nga ora 14:00, nuk do të lejohet parkimi në: bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, sheshin “Nënë Tereza”, rrugën “Ismail Qemali” (nga kryqëzimi me rrugën “Ibrahim Rugova”), rrugën “Papa Gjon Pali II”, bulevardin “Zhan D’Ark” dhe bulevardin “Bajram Curri”.
Nga ora 15:00 deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim të lëvizjes së automjeteve në: bulevardin “Dëshmorët e Kombit” (nga Ministria e Brendshme deri te sheshi “Nënë Tereza”), rrugët “Ukraina e Lirë”, “Papa Gjon Pali II” dhe “Ismail Qemali”.
Policia njofton se, në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë bllokime edhe në rrugë të tjera.
Qytetarët këshillohen të shmangin qendrën e Tiranës dhe të përdorin rrugë alternative për të mos penguar lëvizjen e pjesëmarrësve në tubim.
Kujtojmë se kryedemokrati Sali Berisha ka paralajmëruar më herët nisjen e analizës dhe turit të dëgjesave me qytetarët. “Analiza do fillojë menjëherë dhe turi im do fillojë menjëherë“, tha ai më 15 nëntor.
Sipas tij, para godinës së Kryeministrisë, do të ngrihet një platformë parlamentaro-qytetare, duke e cilësuar “betejë pa kthim”.
