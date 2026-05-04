Nga Jakin Marena
Procesi i zgjedhjes së kreut të ri të Partisë Demokratike është kthyer tashmë në një barcaletë të dhimbshme, e cila ka degraduar deri në garimin e një kandidati të vetëm, i cili është lideri aktual të partisë më të madhe opozitare, Sali Berisha!
Ndonëse Berisha, si humbës në zgjedhjet e fundit parlamentare të 11 majit të vitit të kaluar, me statutin e bërë nga vetë ai dhe të ‘kodifikuar’ në një nen të veçantë, nenin ‘Basha’, duhej të ishte larguar menjëherë pas certifikimit të rezultatit pa asnjë të drejtë rikandidimi, ishte po vetë ai që u kujdes deri në detaje për të ‘qethur’ në masën 100 përqind të të gjithë rivalëve në garë! Madje arriti deri atyre, sa të deklarohet se nuk i pëlqen asnji rival përballë, kundërshti e maskuar përmes justifikimit se nuk plotësojnë kriteret e kandidimit!
Berisha u soll si Nastradin Hoxha në vaktit, me një fjalë, i cili teksa ishte dënuar me varje nga pushteti i atëhershëm turk, shfaqi dëshirën ‘madhore’ të tij, që të varej në pemën që dëshironte vetë ai! Ku donte të vdiste Nastradini, ndaj si pëlqente asnjë pemë, duke i detyruar ekzekutorët që ta rikthenin në burg (hapsanë) pas tre ditësh, teksa kishin shetitur disa pyje (zabele) me radhë, pemë më pemë, pa sukses! Kështu dhe Berisha, dhe ua themi pse!
Në situatën ku ndodhet PD e drejtuar nga Berisha, një vit pas humbjes katastrofale të zgjedhjeve parlamentare, me një zbritje mbështetjeje demokrate prej 300 mijë më pak se në zgjedhjet e vitit 2021 kur PD drejtohej nga Basha, kishin deklaruar pjesëmarrjen në garën për kryetarin e PD, anëtari i kryesisë Ervin Salianji, ish themeluesja e ‘Rithemelimit’ të Berishës Evi Kokalari, anëtarja demokrate Alesia Balliu dhe në ‘minutat e fundit’ të regjistrimit hynë në garë Mereme Sela dhe Vladimir Mulaj!
Në pamjet të parë, askush nuk i jep shpjegim se përse Berisha i përjashtoi një nga një të gjithë kandidatët në garë, për postin e kreut të PD, duke lënë në fletën e votimit vetëm emrin e tij! Në kushte normale është e pashpjegueshme, sepse e kishte të sigurtë fitoren. Por mendja e Berishës punon ‘sahat’, në anën e kundërt të lëvizjes së akrepave në fakt, vetëm në funksion të ‘pastërtisë’ së pronës së tij!
Berisha nuk e imagjinon dot që një kandidat tjetër të marrë qoftë dhe 10 përqind të mbështetjes së anëtarësisë së partisë, në atë që ai e quan hipoteka më e madhe e pasurisë së tij dhe të familjes, që është PD! Dhe nuk ka ‘faj’ në fakt, është ‘minierë ari’ partia më e madhe opozitare, të garanton mbrojtje përballë SPAK dhe gjykatës por dhe të shton fuqishëm lekët! Po dyshuat, mendohuni vetëm pak, dhe kalonin nëpër mend pasuritë e tij dhe të familjarëve të tij, vilat, apartamentet dhe komplekset e pallateve, në zonat më të mira turistike në Tiranë, në vend dhe në shumicën e kryeqyteteve të Evropës! Eshtë nën hetim, hetim i thënçin, nga SPAK për pasuritë!
Pra e sheh PD-në si një pronë që prodhon gjithçka! Me këtë mentalitet e sheh ai partinë që drejton, me këtë mentalitet e udhëheq këtë partië, pa pyetur as për statut, as për rregulla, as për humbjen e mbështetjes në elektorat dhe në arenën ndërkombëtare si dhe pas asnjë shans apo shpresë, sado të vagullt, për të ardhur në pushtet! Thjeshtë e do PD-në do si pronë të tij, pa e ndarë me askënd mbështetjen, qoftë edhe formalisht, në një garë partiake për postin e kryetarit!
Pikërisht për ta pasur tërësisht të vetën dhe për vete, Berisha ‘vetëpërjashtoi’ Salinjin e Balliun, por dhe Kokalarin, të cilëve as që ua mori në dorëzim formularin e kandidimit për kreun e PD! Ndërkohë që për mjeken Mereme si dhe Mulajn, i mori në konsideratë zarfet, por pas një dite, me urdhër të tij dhe vendim të sekretarit të përgjithshëm të PD, Flamur Noka nuk i regjistroi fare në garë! I bëri ‘def’ me një fjalë, me një lëvizje dore, jo pse i rrezikonin postin! Harrojeni!
Salianjin e ‘vetëpërjashtuar’ e akuzoi për lidhje me krimin, me Ramën dhe me këdo që ka inat Berisha në planet, pavarësisht se ai bëri një çikë burg për partinë por dhe për mendtë e veta. Por ama ai mori mbrapsht edhe akuzat e anëtarit të kryesisë, Salianji, i cili me dokumente të firmosura dhe të vulosura nga institucionet britanike, akuzonte Berishën se është i shpallur ‘non grata’ për bashkëpunim me krimin e organizua,r të cilin e ka në shërbim për të nënshtruar PD-në!
Me të njejtën gjatësi vale është akuzuar Balliu nga Berisha, i cili ka marrë mbrapsht akuzat e saj, që nga bashkëpunimi me krimin e deri tek marrja peng nga Berisha të PD për interesat e tij personale! Ndërkohë që Meremja e ngratë, pasi u kthye në ‘meme’, u bllokua të regjistrohej si kandidate për kryetare e partisë, megjithëse e dinte edhe vetë se nuk do të merrte vota! Gjithsesi mjekja Mereme ka vendosur që ta dërgojë në gjykatë garën për kreun e PD, duke kërkuar përjashtimin e Berishës nga kandidimi, referuar nenit ‘Basha’, me argumentin se nuk duhej të ishte në garë, jo më të përjashtonte kandidatët e tjerë!
Berisha nuk është ndalur vetëm në këto veprime! Përmes Flamur Nokës, kreu i PD i ka ‘pastruar’ të gjitha listat e anëtarësisë nga mbështetësit e Salianjit dhe të kandidatëve të tjerë për kryetarë të PD, në përpjekje për të garantuar një mbështetje në limitet e 100 përqindshit, aq sa do ta kishte zili dhe vetë Enver Hoxha vaktit, i cili mbahej te 99.999 përqind ! Megjithëse Berisha e ka pasur ‘atin shpirtëror’ Enverin në fund të herës, si komunist 24 karat që ka qënë dhe është!
Një ‘agresion’ i tillë i Berishës ndaj anëtarësisë, nuk është pritur aspak mirë nga baza e PD! Të cilët kanë nisur një reagim të fortë, deri në rebelim! Aq sa më Korçë, përmbysën tërë procesin e votimit të kreut të degës vendore të kësaj partie! Në fillim kundërshtuan, më pas morën me vete kutitë e votimit, dhe në fund grisën listat e anëtarësiusë të përçunduara nga Ndoka e bllokuan votimin, duke treguar se udhëzimet nga qendra nuk pinë ujë më në qytetin e ‘serenatave’, teksda kanë kërkuar lirshmëri të anëtarësisë, pa asnjë ndikim, për të zgjedhur drejtuesit vendore!
Ndonëse në disa rrethe, Berisha përmes Nokës dhe emisarëve të tij, pa parë fare votat në kuti, ia ka dalë që të ketë të përzgjedhurit e vet në krye të këtyre degëve, në Korçë dhe degë të tjera situata është jo në favor të Berishës! I cili jo vetëm që ka destabilizuar PD-në, duke prekur fundin, por dhe po e rrënon me një shpejtësi që askush nuk e kishte menduar më parë!
Dhe i gjithë ky ‘aksion’ politik i Berishës për rrënimin e PD ndodh pikërisht një vit para zgjedhjeve të përgjithshme për pushtetin vendor! Për të cilat jo vetëm që nuk ka bërë asnjë përgatitje e as një organizim strukturash për këtë qëllim, por po e ‘kreh’ gjithnjë e më shumë anëtarësinë, duke përjashtuar e ‘vetëpërjashtuar’ funksionarë të lartë e mbështetës të tyre, vetëm e vetëm që të këtë mundësinë të garojë i vetëm për kryetar të PD!
Dhe hajde e duroje pastaj Berishën dhe vite të tjera, teksa akuzon Ramën dhe mazhorancën se ‘i kanë vjedhur fitoren’, ndërkohë që e ka degraduar PD-në në atë farë feje, e ka përgjysmuar dhe armiqësuar anëtarësinë e kësaj partie, sa në këtë derenxhe ku është katandisur PD, nëse arrin të marrë ndonjë bashki, do të ishte fitore tepër e madhe për Berishën! Që gjithsesi nuk do fitoren e opozitës, por kërkon të drejtojë një parti, që ta ketë të tijën si pronë e për nevojat e tij personale!
Dhe kjo nuk është tekë e një plaku 82 vjeçar, me gjithëse mosha e bën të vetën dhe prej guri të ishte, por është një filozofi e tërë e Berishës i cili ia ka dalë që të njehsojë partinë me kryetarin, pra PD me emrin e tij! Dhe kur ndodh kjo, gjë që ka ndodhur, atëherë partia vdes sëbashku me kryetarin! Ky pritet të jetë dhe fati i kësaj partie, e cila do të shkojë në ‘amëshim’ në momentin kur të ndalet ‘ora biologjike’ e Sali Berishës! Për këtë të jemi të sigurtë, nuk ka shpëtim më PD-ja! Të zhgënjyerit t’i drejtohen një alternative të re! Nëse do gjejnë ndonjë person që t’i mbledhë demokratët, që janë shpërndarë si ‘zogjtë e korbit’, sa këndej andej!
