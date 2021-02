Përfaqësuesi i Partisë Demokratike, Kastriot Sulka ka pranuar keqmenaxhimin gjatë qeverisjes së PD me grupet e personave në nevojë e sidomos me personat me aftësi të kufizuara.

Teksa paraqiti sintezën e programit për mirqënie sociale, Sulka bëri me dije se personat me aftësi të kufizuara janë vjedhur nga qeveria prej vitit 2008 (gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike ) pasi nuk u është bërë indeksimi i pagesave.

“Për grupe të caktuar të paaftësisë nuk është bërë indeksimi i pagesës që nga viti 2008, pra e thënë thjeshtë u është futur dora në xhep sepse çmimet ndërkohë janë rritur”– shprehej zyrtari i PD, Kastriot Sulka.

Për këtë dështim të PD gjatë qeverisjes së saj, ka reaguar dhe zv-ministri i Shëndetësisë Alber Nikolla i cili në një postim në facebook shkruan: