Dy tematika të tjera të debatit të sotëm në Studio Live ishin edhe strategjia e protestave dhe mosbindjes civile të PD bashkë me Opozitën, si dhe pritshmëritë që kanë në PD për heqjen e ‘non grata’ të Sali Berishës, i cili është nën akuzë për korrupsion nga SPAK edhe për aferën në dosjen “Partizani”.

Të dy të ftuarit e gazetarit Arbër Hitaj ndanë pothuajse të njëjtat mendime, ku u shprehën se as protestat nuk janë mosbindje civile e vërtetë, sepse i shërbejnë një personi dhe jo frymës së partisë, por edhe ‘non grata’ e ish-kryeministrit nuk do hiqet nga SHBA-të, pavarësisht fitores së presidentit Donald Trump.

Juristi Fatmir Merkoçi e quajti “trumbetim” dhe “manipulim” të disa personave brenda PD, me qëllim përfshirjen në listat e deputetëve të PD në zgjedhjet e 11 Majit 2025.

“Kjo nuk është mosbindje civile. Të duhet një kauzë, dy tre pika gjithpërfshirëse, jo individuale të një partie apo në interes të një personi. Protesta është gjithpërfshirëse. Kam rezerva gjithmonë, nëse PD nuk kthehet te e djathta konservatore, nuk ka mundësi. Duhet të kthehet te vlerat, këta duhet ta realizojnë. Partia më e madhe të vazhdojë akoma me këtë rrugë. Partia duhet të jetë mbi individin, jo të thotë kemi këtë në burg”, tha ai në lidhje me protestat e PD.

Kurse për Berishën u shpreh:

“Berisha ka një të keqe se manipulohet kollaj. Ndaj duheshin fraksione brenda partisë. I trumbetojnë ca njerëz brenda partisë që duan të jenë në listat për deputetë, që thonë se do hiqet non grata. Kanë interesa personale, ndaj e thonë. Nëse s’ka fraksione, nuk ka as parti. Nëse duan të vazhdojnë kështu, le të vazhdojnë. Ky është shansi i fundit për PD. S’ka shans t’i hiqet non grata Berishës nga SHBA”.

Analisti Demalia ndau mendim tjetër për PD, duke thënë se Sali Berishën e kanë sjellë në parti dhe nuk shkoi ai, teksa e cilësoi si PD ashtu edhe PS si “pjella” të Partisë së Punës dhe regjimit komunist, me ish-sigurimsa dhe spiunë.

“Berisha nuk ka ardhur, e kanë sjellë. Këto parti e politikë janë kopjo të njëra-tjetrës. Nuk kanë moral, në fillim patën moral. Parti që doli nga Sigurimi i shtetit, spiunët dhe Komiteti Qendror. Këto janë faktet, ndaj nuk hapen dosjet e Sigurimit. Ca janë bërë publik, i kam thënë 1 mijë herë, i dimë kush ishin, te arti, kinostudio etj. Këta lëvizin nga këtu aty, shkojnë te studentët si të dërguar, pastaj me aleanca. Nuk e rrëzuan këta sistemin, sistemi ra në domino. Plani i Reganit. Efekti domino”, tha ai.

Dhe në fund u shpreh se PD tashmë “është e falimentuar”:

“Partia Demokratike është e falimentuar! Jo ekonomikisht, se Berisha është multimilioner, pavarësisht se thotë se i ka vajza paratë. Në Shqipëri drejton kryetari dhe s’ka meritokraci. Ndaj unë s’u afrohem kurrë atyre partive politike të dala nga partia e punës”.