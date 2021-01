Nga ARTUR AJAZI

Edhe përmbytjet e këtij viti, nuk i kanë dhënë shansin Partisë Demokratike, të “fitojë kohën e humbur”. Ato dhe dëmet ishin minimale, falë investimeve në terren, në pritat dhe betonizimin e shtrateve të lumenjve, Vjosa, Shkumbini, Buna apo dhe lumenj dhe përrenj të tjerë, të ishin “shpresa” e vetme e Lulzim Bashës për të krijuar kaosin dhe kataklizmonë, janë treguar “bujare” falë investimeve nga qeveria. Nuk është më as situata e 2010, as e 2011, dhe as e 2013, kur përmbytjet bënin dhe shkaktonin dëme të paimagjinueshme, edhe pse qeveria e Lulit mburrej se “kemi harxhuar kaq dhe aq miliona euro për sistemin vaditës apo pritat buzë lumenjve”. Ajo ishte dhe mbetet periudha më e errët për ata qindra dhe mijëra banorë të zonave nga Veriu apo dhe Jugu i vendit, që veç ndonjë thesi me zhavorr të hedhur nuk shijuan asgjë nga qeverisja e Lulzimit. Nga viti në vit, zonat ku rriskojnë përbytjet dhe dëmet e konsiderueshme materiale dhe njerësore, po marrin dhe zbatojnë në terren investime të konsiderueshme, falë të cilave kjo situatë natyrore, ishte dhe mbetet me dëme minimale. Partia Demokratike, mbetet e vetmja forcë politike në këtë vend, që bën fushatë me tërmetet, pandemitë, dhe nuk ka se si të mos bëjë fushatë,edhe me fatkeqësitë natyrore edhe kur bie shi dhe dëborë. Asaj edhe grupet e emergjencës apo dhe ministrat, madje dhe kryeministri, kur ndodhet në ballë të situatës, u duken si “të shtirur”, por mbeten pa fjalë kur vetë banorët u deklarojnë të kundërtën. Kjo i ndodhi Lulzimit edhe me banorët e Rrushkullit dhe Sukthit, kur ai u kërkonte “energjinë elektrike”, dhe ata ja kthenin se “e kemi , kemi edhe ndihmat nga shteti, kemi edhe grupet e emergjencës”. Por kryetari opozitës, “notonte” në imagjinatën e tij dhe nuk dëgjonte asgjë. Partia Demokratike prej 8 vitesh rri me sytë nga qielli dhe veshët nga Brukseli. Një opozitë që lutet të bjerë tërmet, të bjerë shi, të ketë përmbytje, të ketë viktima dhe rrëmujë, vetëm të marrë pushtetin përmes ndonjë fatkeqësie. Një opozitë e cila lutet të mos hapen negociatat, të mos vijnë vaksinat, të mos ndërtohen qendra shëndetsore dhe spitale, është një opozitë e përmbytur nga të gjitha. Një opozitë që për pushtetin rrezikon edhe shtetin, që për paranë pasurinë dhe karrigen e kryetarit të saj bëhet qesharake, natyrisht nuk mund të shihet si “shpresa dhe shpëtimi” këtij vendi. Shqipëria e ka bërë zgjedhjen e saj, Shqipëria buzëqesh, Shqipëria rindërtohet dhe investohet, Shqipëria është në rrugën e duhur. Ajo që përmbytet dhe vuan është opozita, dhe ai që vuan dhe shpreson që të bjerë shi 24 orë dhe tërmet, një gjë ka të sigurtë, që nuk vjen kurrë në pushtet me akuza false dhe mashtrime. Një kryetar opozite që nuk ja del,të shpëtojë partinë e tij nga kthetrat e një njeriu të vetëm (Doktorit), apo dhe vehten nga makthet dhe dështimet, e si mund të “shpëtojë Shqipërinë nga përmbytjet dhe qeverisja e keqe e Ramës”. Fli Lulzim fli, mos e prish gjumin është kohë me vransira……është ende herët të kërkosh pushtetin.