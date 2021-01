Nga ARTUR AJAZI

Nuk u del e “keqja”, nuk i ndahet shpirti nga mandati. Duan me çdo kusht “deputet dhe emrin në krye të listës”. Kjo është kërkesa ultimative dhe ky është kushti i vetëm që i kanë vënë Lulzimit (njeriut që duhej të ishte larguar me kohë nga Partia Demokratike) kryetarët e partiçkave aleate. Ata duan të jenë në krye të listave, ata duan të jenë sërish në Parlament, për të mbushur thasët e zbrazur, për të bërë gallatë dhe për të marrë nëpër gojë gjithë dynjanë. Vetëm me produktivitet,nuk mbahet mënd të jetë marrë ndonjëherë Nardi, Fatmiri, Shpëtimi, Vangjeli, Agroni apo dhe Dashi. Ata janë dhe do të mbeten në memorjen e çdo demokrati dhe socialisti, si e shkuara, e djeshmja, dhe regresi këtij vendi. Partia Demokratike, “barku” nga ku u ngjizën aleanca të tilla nuk e ka për gajle, të qeverisë edhe me të shkuarën, derisa në listat e “reja” të saj pritet të zërë një vend nderi edhe Sali Berisha. Askush nga ata, nuk ka ndërmënd të “hapë krahun”, askush nuk ka menduar ndonjëherë të largohet me kohë nga kryetar partie. Ata duan sërish mandete, poste, privilegje, duan sërish të kapin poste ministrash për të vjedhur, abuzuar, për të rritur pasurinë, për të shtuar zullumet, ndërkaq bëjnë “interesantin” në takimet me Lulin duke i kujtuar atij “emrin në listën e parë ose ikëm”. Një kryetar opozite që mbahet dhe kërkon rikthimin në pushtet, me ish-ministrat e akuzuar dhe damkosur si të korruptuar dhe lidhur me aferat më të pista sa ishin “mbi kalë”, nuk ka shanse të fitojë kurrë zgjedhjet me Edi Ramën. Luli kërkon të fitojë zgjedhjet dhe rikthehet në pushtet me të shkuarën e tij. Me ata që akoma kanë të hapura dosjet penale për vjedhjet dhe vdekjet e shqiptarëve të pafajshëm. Opozita e sotme, është çerdhja e kopukëve dhe lubive të pangopur me para dhe pushtet. Të guxosh në 2021 të dalësh në koalicion dhe të kërkosh pushtetin me përfaqësuesit e së shkuarës, të kërkosh votën e shqiptarëve duke futur në lista dështakët dhe të korruptuarit e djeshëm, këtë vetëm një politikan tranzitor dhe hileqar si Lulzim Basha mund ta bëjë. Të kërkosh të marrësh pushtetin me votën e lirë, dhe tu premtosh shqiptarëve “një jetë të re”, kur akoma dhe sot Edi Rama po merret me rikuperimin e pasojave fatale që ka në ekonomi, biznes, turizëm, bujqësi, dhe kudo, ish- qeverisja e Berishës, këtë vetëm Lulzim Basha mund ta bëjë. Mungesa e vizionit , e aftësive dhe frymës që transmeron Lulzimi në çdo dalje para mediave, po shoqërohet me deklarata turpëronjëse të aleatëve të tij. Oreksi i tyre ka shkuar deri atje, sa ti japin ultimatume me data dhe orare fikse kryetarit të opozitës, për të miratuar lista emërore nga partiçkat e tyre. Dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe, kur partia më e madhe e opozitës, mbush listat e saj me emrat e atyre, që baza nuk i ka votuar kurrë. Edhe diçka tjetër, mësohet se “programi i ri qeverisës” i Lulzim Bashës, pritet të marrë këto ditë bekimin e Doktorit, për të qenë gati pastaj për shpaloje në fushatë. Thuhet se ka mjaft “pika të forta që do ti japin fitoren e sigurtë” për të qenë sërish një opozitë , kësaj here më dinjitoze….