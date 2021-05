Këtë të diel PD dorëzoi në KQZ dosje voluminoze që përmbajnë, sipas saj, prova që tregojnë deformimin e rezultatit zgjedhor.

Demokratja Dhurata Çupi deklaroi gjatë edicionit qendror të lajmeve në “Vizion Plus” se këto të dhëna do të jenë edhe në dorën e faktorit ndërkombëtar, që të kuptojnë se çfarë ndodhi më 25 prill.

“Është e mbështetur në prova reale. Qytetarët kanë parë sot dosjet e depozituara nga përfaqësues të PD, janë denoncime që ne nuk kemi reshtur së komunikuar me qytetarët. Shqipotarët shohin që Shqipëria ndodhet më larg se kurrë Evropës, sa i takon standardeve dhe një procesi të ndershëm, transparent, ligjor sa i përket vullnetit të votës. Kemi një qeveri që nuk ka vullnetin e qytetarëve. Kemi një regres të jashtëzakonshëm sa u takon standardeve. Ne besojmë te e vërteta, te faktet që kemi depozituar. Jemi në mënyrë të vazhdueshme në komunikim me qytetarët. Jemi drejtuar tek organet ligjzbatuese me prova dhe fakte që kemi siguruar. Është perceptimi i të gjithë shqiptarëve që këto zgjedhje janë deformuar. Do t’u dërgohen të gjithëve, edhe kancelarive evropiane e më gjerë për të faktuar kasaphanën elektorale më 25 prill.”