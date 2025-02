Partia Demokratike nuk do të votojë ndryshimet e Kodit Zgjedhor, të kërkuara nga KQZ për të marrë më shumë kohë në dërgimin dhe kthimin e zarfit me fletën e votimit, nëse nuk u jepet e drejta e votimit edhe shtetasve shqiptarë të diasporës pa pasaportë.

Këtë e bëri të qartë në një intervistë në emisionin “Pa Censurë”, Flamur Noka, i cili këmbënguli në këtë kërkesë të opozitës, me argumentin se një të drejtë që ta jep Kushtetuta nuk mund të kufizohet nga një mungesë burokratike si pasaporta e shtetit shqiptar.

“Diaspora duhet të votojë. Me Kushtetutë çdo shtetas shqiptar që është në regjistrin themeltar të shtetit ka të drejtën e votës dhe këtë të drejtë nuk mund t’ia mohojë askush. Qeveria nuk mund t’i mohojë të drejtën e votës atij që është shtetas shqiptar në diasporë, pavarësisht pasaportës që ai posedon. Pasaporta jonë biometrike është marrë model nga pasaporta biometrike e vendeve të Europës apo SHBA dhe ato janë po aq të sigurta. Ndërkohë, kur shkon të votosh mjafton që regjistri i gjendjes civile të vërtetojë që ti je ky që paraqet kjo pasaportë e huaj e besueshme, me të njëjtat të dhëna si në regjistër dhe të mund të votosh. Nuk duhet të ketë shqiptarë që i lë të votojnë dhe shqiptarë që nuk i lë të votojnë. Në momentin që shtetasi shqiptar është në regjistrin e gjendjes civile, ai duhet të votojë me pasaportën biometrike që ka të shtetit ku jeton”, u shpreh zoti Noka.

Opozita është e qartë për votën e saj, nëse PS nuk e pranon deri në fund këtë propozim.

“Ne do të kërkojmë me çdo kusht të votojë çdo shqiptar i diasporës. Atë e përcakton kushtetuta dhe jo Edi Rama. Asnjë votim nuk miratojmë, nëse nuk përfshihet e drejta e çdo shqiptari për të votuar”, tha Sekretari i Përgjithshëm i PD, Flamur Noka në emisionin “Pa Censurë”, në RTSH.