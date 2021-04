Lazarati duket se e ka ndëshkuar sërish PS, duke e renditur të 3-tën. Pas numërimit të të gjitha votave në Lazarat, Partia Demokratike ka marrë 1599 vota.

Parti e dytë është renditur LSI-ja me 117 vota dhe Partia Socialiste e trata me vetëm 94 vota.

Nga ana tjetër, Partia Socialiste ka fituar thellë duke marrë tre nga katër mandatet për deputetë në qarkun e Gjirokastrës.

Krahasuar me vitin 2017, PD ka pësuar rënie me 196 vota, PS është rritur me 16 vota dhe LSI është rritur me 30 vota. Fshati Lazarat njihet si një bastion i së djathtës prej vitesh./ b.h