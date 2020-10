Mero Baze

Aspirantët për deputetë në Partinë Demokratike janë futur në një spirale pritje nga rivaliteti mes Komisionit Ruli dhe Sali Berishës. Komisioni i ngritur nga Basha me shpresë se do ta shpëtonte atë formalisht nga telashet e listës, ja ka shumëfishuar ato dhe mbi të gjitha e ka spostuar atë nga debati pasi të gjithë janë në pritje se çdo të ndodh me rivalitetin mes Komisionit Ruli dhe Berishës.

Pas skualifikimeve të para të Komisionit, të cilat edhe ashtu ishin shumë kozmetike, Sali Berisha i zhvlerësoi tërësisht atë, duke deklaruar se për çdo kandidat do të vendos kryesia dhe Kryetari(Hajde gjeje kush është Kryetari). Biles shkoi aq tutje sa shpalli në list dhe Jozefina Topallin. Të tjerët po e po.

Lufta e ftohtë e Berishës me Komisionin ka nisur pa filluar ende punë Komisioni, kur Genc Ruli i sugjeroi publikisht të dilte në pension, se e kishte mbaruar misionin e tij, ndërsa Mustafaj i doli në krah dhe i dha të drejt të vazhdonte.

Kjo duket se e poshtëroi aq shumë Berishën, sa u detyrua të dal publikisht të shpall veten kandidat për deputetë në Tiranë . Biles i caktoi dhe Lulit si zonë Durrësin.

Kjo ishte shuplaka e parë e rënd për Komisionn i cili në fakt nuk e ka kopetencë të vendos për Berishën, por thjesht i sugjeroi pensionin.

Duke mos dashur ta lërë fatin e vet në dorë të Rulit, Berisha dëshmoi se në atë parti vendos vet jo vetëm për vete, por dhe për të tjerët.

Shuplaka e dytë ishin në fillim të kësaj jave kur ai zhvlerësoi gjithë skualifikimet e komisionit dhe u doli në krah të skualifikuarëve.

Tani brenda PD, aspirantët për deputetë, jane më shumë të interesuar se si do shkojë rivaliteti mes Berishës dhe Komisionit se sa cfarë mendon Komisioni.

Kjo e ka bërë qesharake situatën dhe natyrisht është një padrejtësi e madhe për ata që duan të bëhen deputetë. Ata tani janë në pritje jo për cfarë vlejnë ata, por për sa vlen Ruli dhe Komisioni i tij, para vendimeve të Berishës.

Askush nuk llogaritë më, çfarë kontributi kanë dhënë, sa të aftë janë, çfarë vlerash kanë dhe sa mund të ndihmojnë PD për të ardhur në pushtet. Tani ata janë më të paqart se kurrë, se ku duhet të paraqiten, tek Komisioni Ruli, apo tek Berisha.

Dhe kjo jo vetëm që e zhvlerësojë, gjithë manovrën e Bashës me Komisionin, por e bëri PD edhe më të vjetër se sa ishte, pasi riktheu vendimarrjen e Berishës si kryesore.

Përfytyro tani se çfarë drame është për dikë që e ka hequr Komisioni dhe nuk e kthen as Berisha. Ai do ndjehet dhe më i mallkuar .

Lulzim Basha, i cili tentoi të nxirrte gështenjat me duart e Komisionit Ruli, tani bën sikur nuk e ka mendjen dhe po i mban të gjithë në ankth, duke mos i dhënë mbështetje Komisionit pas shuplakës Berishës, por as duke mos komentuar deklaratat e Berishës.

Duke llogaritur pas kësaj, se në vendet preteneduese për fitues do të jenë dhe shumë herë më pak vetë, se sa ka përzgjedhur Komisioni, pritja bëhet dhe më e vështirë dhe flaka e drojtur, e ndezur nga gara e Komisiont, është bërë hi, ende pa i djegur të parët.

Tani të gjithë janë duke pritur pa ditur kë. Aleatët presin Bashën, tu thotë si do organizohen koalicionet, kandidatët presin Bashën tu jap një shenjë se nga kush merren vendimet, ndërsa Basha pret që Ruli, ose Berisha, të vrasin njëri tjetrin, që ai të duket prap si kryetar.