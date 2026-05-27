Partia Demokratike ka mbledhur mbrëmjen e sotme Kryesinë e saj, ku në fokus kryesor të diskutimeve janë ndryshimet e propozuara në statutin e partisë.
Mësohet se, risitë e propozuara synojnë riorganizimin e brendshëm të PD dhe rritjen e përfaqësimit të disa grupeve shoqërore dhe strukturore.
Një nga propozimet kryesore është fuqizimi i rolit të diasporës shqiptare, duke parashikuar që 15% e përfaqësimit në lista dhe në organet drejtuese të jetë për përfaqësues të diasporës.
Po ashtu, propozohet rritja e përfaqësimit të grave dhe vajzave në parti nga 30% në 40%, si pjesë e përpjekjeve për barazi gjinore në strukturat e PD.
Ndryshime të tjera përfshijnë krijimin e një Komisioni të Seleksionimit të Kandidaturave për deputetë dhe kryetarë bashkie, i cili do të funksionojë si strukturë autonome përpara procesit të primareve.
Në paketën e propozimeve përfshihet edhe përmirësimi i organizimit bazë të partisë, forcimi i rolit të grupseksioneve dhe Kolegjit të Kryetarëve të tyre, si dhe rritja e bashkëpunimit mes degëve të partisë dhe të zgjedhurve vendorë.
Gjithashtu, parashikohet njohja e një statusi të barabartë për organizatat partnere të PD, mbrojtja e të dhënave personale të anëtarëve dhe saktësimi i rregullave për shkarkimin e kryetarëve të degëve, duke garantuar më shumë stabilitet në detyrë.
Propozimet pritet të diskutohen më tej në strukturat e partisë përpara vendimmarrjes përfundimtare.
Leave a Reply