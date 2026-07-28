Kryetari i degës së PD Krujë Aulon Kalaja deklaroi se Ambasada Amerikane në Shqipëri duhet të mbajë një qëndrim për protestën qytetare në bulevard, duke dalë në mbështetje të saj.
Sipas Kalasë deri më tani Ambasada e SHBA-ve në Tiranë nuk e ka dhënë një mesazh të tillë.
I ftuar në emisionin “Off the Record” nga Andrea Danglli në A2CNN, Kalaja tha ndër të tjera se hamendësimet që Rama mund të merret me helikopter si Maduro, janë muhabete pa vlerë.
“Ata duhet të mbajnë krah, duhet të mbajnë anë, s’mund të rrinë kështu si struci. Unë e kam mbështetur Presidentin Trump modestisht, por jo kështu. Është momenti për të dalë hapur. Ka dale ai që s’futet në shijet e mia, ambasadori i BE, e bëri një xhiro në bulevard, e dha mesazhin e vet. Këta të tjerët asnjë lloj mesazhi, as për SPAK-un. Muhabetet me helikopter që marrin Ramën janë kot. Kur kanë dashur ata të bëjnë punë në Shqipëri i kanë bërë punën si me Berishën si me Nanon, e kanë gjetur mënyrën, tani s’duan të bëjnë punë, për shumë arsye të tjera, si dhëndrin e Presidentit, apo arsye të tjera. Nuk mban një qëndrim për këtë protestë madhështore! Për protestën s’kanë qëndrim?! Ka raste pafund kur është deklaruar një mbështetje, edhe në Shqipëri. Unë dua që të mbajë anën e qytetarëve, të mbështesë protestën. A është Amerika pro Ramës apo jo? Kjo është pyetja. Alternativë ke sheshin, mbështete, jepu direktiva si të zhvillohen”, u shpreh ai.
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