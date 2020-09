Nga Artur Ajazi

Të gjitha parashikimet apo dhe sondazhet e lustruara nga SHQUP-i deri sot, rezultojnë dhe nxjerrin “fituese në zgjedhjet e 25 Prillit 2021” natyrisht Partinë Demokratike dhe aleatët e saj jonatyralë. Një ritual i përsëritshëm çdo 4 vjet. Dhe kjo dihet, pasi të gjithë pyetësorët dhe sondazhet e zhvilluara nga analistët dhe “progresistët” e Lulzim Bashës, pothuajse në çdo palë zgjedhjesh, e kanë nxjerrë partinë e tij “fituese” dhe vetë kryetarin “kryeministër i ardhshëm”. Por shanset nuk janë, fatmirësisht në anë të Lulzimit edhe për zgjedhjet e 25 Prillit 2021.

Partia Demokratike (nuk po them LSI pasi ajo dihet si do të përfundojë) në zgjedhjet e ardhshme do të humbë thellë, po shumë thellë. Kjo për 1001 arsye, por më të prekshmet, janë natyrisht ato që lidhen me vetë atë parti, rrjedhjet e shumta nga anëtarësia dhe mbështetësit, mungesa e lirisë së mendimit dhe veprimit nga drejtuesit e strukturave nga qendra deri në bazë, mungesa e pandëshkueshmërisë nga ata që e katandisën atë parti në shoqatë, mbajtja e marrëdhënieve të rregullta me oligarkinë me të cilën bashkëpunuan për 8 vite sa ishin në pushtet, dhe të mos harrojmë urrejtjen popullore, e cila nuk është “nginjur” akoma me drejtuesit aktualë në SHQUP. Edhe në 25 Prill 2021, shqiptarët do të votojnë kundër një partie që ka mbi “kurrizin” e saj mëkate, krime, dhe drama të parikuperueshme, me të cilat lidhen ngjarje të tmerrshme.

Askush nga Partia Demokratike, nuk është përgjigjur për çfarë kanë bërë me këtë vend sa kishin pushtetin, zhdukën pasuri të popullit, grabitën thesare dhe prona të shqiptarëve, shpërfytyruan bregdetin, malet dhe vlerat turistike, shitën troje dhe shkretuan fshatra në gjithë vendin. Askush nga Partia Demokratike, nuk ka dalë përgjegjës (dhe drejtësia thërret) për 1997, për Gërdecin, për 21 Janarin, për privatizimet klienteliste, për rritjen e trafikut të drogave dhe rrjeteve kriminale, të cilat sa ishin në pushtet, as i luftuan dhe as i dënuan.

Afrimi i zgjedhjeve të reja parlamentare, jo vetëm ka zgjuar “oreksin” e Lulzimit për pushtet, por ai me anë të “stradegjive qeverisëse” po mundohet të mbajë të karikuara aleancat parazgjedhore , duke shpresuar në një mrekulli. Lulzim Basha e di fare mirë se nuk e ka gati Partinë Demokratike për të fituar zgjedhjet, ai e di fare mirë se, nuk ka mbështetje të brëndshme, nuk ka as mbështetje të jashtme, dhe kjo për shkak se në gjithë këto vite, ka sulmuar dhe dezinformuar faktorin ndërkombëtar për gjithçka.

Lulzim Bashës i mbetet vetëm një gjë për të bërë pas humbjes së thellë, (sipas premtimit të dhënë) largimi nga posti i kryetarit të partisë, për ti hapur rrugën ristrukturimit total të një force politike, që ka nisur rënien e lirë, drejt humbjes së pashmangshme edhe në zgjedhjet e reja.I prirur të besonte në rikthimin e disa prej të larguarve nga partia, Lulzim Basha kishte menduar se qoftë edhe një “ribashkim i përkohshëm” me emrat elitë të PD para zgjedhjeve , mund ti jepte atij “fitoren” e shumëpritur. Por zhgënjimin që i dha Jozefina Topalli apo dhe ndonjë tjetër, duke refuzuar listat e “reja”, duket se i prenë shpresat dhe forcuan bindjen se “Rama fiton në 25 Prill mandatin e tretë” dhe se “PD do të humbë thellë, po shumë thellë”.