Kryeministri Edi Rama fjalimin e tij në Kavajë e nisi me sulme për kundërshtarët politik duke thënë se nuk përfaqësojnë aspak të djathtën tradicionale, por “Kap Ça të Kapësh”.

“Ajo nuk është e djathta tradicionale, por KCK, dhe Kavaja sot është në gjendje të bëjë diferencën. Kur futeshe këtu, ishe sikur futeshe në një shteg qameti në Palestinë, kam ardhur kur ishte koha e 2 gioshtave në sy dhe ishte një tmerr, sikur hyje në një zonë lufte, mbledhur të gjithë, pa punë, ndriçim nuk kishte fare një gjysmë errësirë dhe lukuni dhe kjo ishte liri demokraci dhe gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje ishte se qyteti ishte i mbushur në plehra.

Ne nuk llokocitemi në tavën e dheut dhe bëjmë muhabet për demokracinë, ai është varianti më i mirë, se ka dhe variantin me molotovëve e rrumpallë, ose hajdeni mblidhemi te sheshi i Kavajë, hyp mbi makinë dhe mblidhen pishtarët dhe i fusin një fejesë me COVID-in dhe Zoti ju rujt, nuk do doja kurrë që t’ju dalë dasma prej hundës”, tha Rama./ b.h