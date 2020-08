Një e-mail ka mbërritur në postën elektronike të kandidatëve të cilët aspirojnë apo janë propozuar nga baza për tu bërë deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme.

Kandidatët e mundshëm njoftohen nga selia blu se kanë kaluar fazën e parë të procesit të përzgjedhjes dhe se duhet të plotësojnë formularin e vetëdeklarimit me të dhëna personale mbi pasurinë, vendimet e formës së prere brenda dhe jashtë vendit nëse kanë, identitetin e personave te rrethit shoqëror të cilët i njohin me mire, të japin informacion mbi shëndetin e tyre mendor dhe emocional apo probleme me alkoolin dhe drogën.