Në takimin e mbajtur në Lezhë, në 35 vjetorin e PS, kryeministri Edi Rama, u shpreh se PS është e vetmja parti në mbrojtje të interesit kombëtar.
Gjatë fjalës së tij, Rama theksoi se PS, sipas tij, nuk ka devijuar asnjëherë nga kjo linjë në 35 vite, duke sjellë si shembull dallimin mes saj dhe kundërshtarëve politikë.
Ai kritikoi ashpër Partinë Demokratike, duke e cilësuar si një forcë politike humbëse dhe duke iu referuar drejtuesve të saj me terma të fortë, përfshirë edhe përshkrimin e një “kryetari shkatërrimtar kronik”.
“Vetëm PS që në krye të herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga vija e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar dhe për këtë ka plot shembuj. Por shembulli më kuptimplotë është shembulli që dallon si ditën me natën, PS me kundërshtarët e saj politikë. Siç ka ndodhur në 35 vite ndodh edhe sot. PS ndodhet përballë një fronti kundërshtarësh që nuk kanë lënë gjë pa thënë dhe nuk do lënë gjë pa thënë deri kur të jenë humbësit kronikë. Ata e sulmuan brutalisht PS, si parti e lidhur me Serbinë dhe shërbëtore e Beogradit, por e vërteta tregoi se ata që rrihnin gjoksin dhe gjuanin me gurë, natën furnizonin me naftë Sllobodan Millosheviç e makinerinë e spastrimit etnik”, tha ai.
