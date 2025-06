Deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, foli sot në emisionin “Log.” në News 24 nën moderimin e Endri Xhafos për rinumërimin e votave të 11 majit, që do të nisë javën që vjen në qarkun Tiranë dhe Fier.

Demokrati tha se PD me mënyrën që hartoi listat e mbyllura dhe të hapura la në rrugë kandidatët e listave të hapura duke bërë sipas tij pis procesin e votave.

“Berisha dhe PD e mbylli gjënë me listat e mbyllua të partisë që mos kenë probleme dhe të gjithë të tjerët i ka hedhur në rrugë të kacafyten me njëri tjetrin, për tu bërë pis procesi, për të treguar që nuk do të lejë asnjë njeri të rritet si Tabaku, Alimehmeti kushdo , me i bë pis fitoren e vogël të tyre”, tha demokrati.

Sula tha ndër të tjera se kërkesa për rinumërim i jep të drejtën kryeministrit Rama që të thojë se demokratët kanë vjedhur votat mes tyre, duke hequr në këtë mënyrë vëmendjen nga farsa elektorale.

Dashnor Sula: Problemi është te urdhrat e partisë te komisionerët, sepse komisionerët dhe numëruesit 2 janë njerëzit më besnikë të partisë më të afërt të partisë të cilët shkojnë atje dhe çfarë bëri PD dhe çfarë po bën PS por që po përdor PD. Që njerëzit më besnikë të tyre ti çojë në kokë të burgut pavarësisht se ka shkelur ligjin. Nëpërmjet urdhrit të tyre, sepse urdhrat kanë ardhur nga njerëz të lartë

Urdhra Sali Berisha kurrë nuk jep sepse e njoh personalisht, por njerëz në Sali Berishën kanë ndikuar totalisht sepse nuk është gjë e re. Sepse kshu bëhet dhe në zgjedhje brenda partisë të cilët komandojnë kryetarët e tyre të cilët i kanë emërua, ju e keni parë se çfarë sherri kemi pas brena partisë edhe me votat kur qe te njësi dy një apo dy muaj para zgjedhjeve.

Para këta janë figurat e kryetarëve, të cilët komisionerët të cilët i caktojnë këto dhe numëruesit që i caktojnë këto i thonë do ja heqësh këtij, sepse kjo i intereson partia.

Një komisioner i njësisë 2 ka marrë në telefon një kandidat dhe i ka thënë ore kshu kshu po na ndodh, po ja vlen i thotë ai të bësh ndonjë ditë burg për figura si puna ime. E kupton ti se ku arrin, kshu ka thënë kandidati.

Për sa kohë do të vërë përballë Jorida Tabakun me Alimehmemtin , Dogjanin me murrizin, Kalanë me Ndojën në Durrës…dhe për të larguar vëmendjen nga farsa elektorale, sepse Ramës i lind e drejta të thotë nesër ju i keni vjedh votën njëri tjetrit.