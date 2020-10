Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i ka kërkuar SPAK-ut dhe Prokurorisë që të hetojnë ndaj kryetarit të Partisë Demokratik, Lulzim Basha, dhe kunatit të tij në lidhje me gjobat që u vendosnin bizneseve.

Teksa foli nga Kombinati, Veliaj u shpreh se Lulzim Basha, çdo protestë që ka nisur e ka lënë përgjysmë, sapo ka marrë gjobën e radhës.

“Pyetja është pse e la protestën ky? Ky tha: Unë do shtrihem aty, do bëhem tapet kur të vijë rruli i bashkisë, fadroma. Pse e la ky? Sa ishte ajo makina që ia kishte dhënë ai kontraktori aty? Pse e la, se ky tha: Ne do u sulemi qendrave tregtare. Ne e dimë sa qendra tregtare ka. S’ka Tirana 100, 2 ka, i njëjti pronar është. Aaa, pasi mori vilat në Vala Mar te Gjiri i Lalzit, u bënë të mirë oligarkët, se deri dje ishin të këqij. Po oligarku tjetër që ka vilat dhe thoshte – krimineli i Edi Ramës, oligarku i Edi Ramës – mori 2 shtëpi atje në kohë pandemie, kur të gjithë njerëzit o i humbën, o iu dëmtua shtëpia, ky u bë me 4 vila”, deklaroi Veliaj.

Në fjalën e tij, kryebashkiaku nënvizoi se PD-ja që u ngrit me idealet e studentëve të dhjetorit është kthyer në një bandë që punon për një familje.

“Është e vetmja parti politike që po t’i shohësh historikun në Facebook, ka më shumë postime që i ka hequr kundrejt pagesës, sesa ato që ka lënë. Turp i madh. Një parti që është e denjë për emrin bandë, kështu që po ka njerëz te SPAK-u, po ka njerëz në prokurori, këta duhet të zgjohen, se nuk mund të vihet gjobë në çdo biznes dhe thirrja për çdo biznes është: Mos paguani gjobat që ju vë Luli dhe kunati”, tha Veliaj.

g.kosovari