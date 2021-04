Kryeministri Edi Rama nga Shkodra tha se ky qytet është më i prapambeturi dhe kjo për shkak të Partisë Demokratike. Teksa theksoi se vite më parë ky qytet ka luftuar komunizmin, sot ka mbetur peng nga Enver Hoxha përmes Partisë Demokratike.

‘Më dhanë këtë bluzë, me parashikimin tim të rezultatit, por më kujtuan një shokun tim të kohës kur luaja basketboll, që ishte me i bukur, shumë më i bukur, më i shpejtë shumë më i shpejtë shumë më i talentuar se Sokol Kala. Dua nga këtu ta përshnes, është në Itali. Dua të përshëndes edhe disa të tjera, që ishin çunat më të bukur të Shkodrës. Ishte lirshëm fare që të flisje kundër diktaturës, kundër atyre që për fat të keq e mbajnë Shkodrën peng akoma, e kanë kthyer Shkodrën në viktimën e hakmarrjes së tyre.

Shkodra kurrë nuk e deshi diktaturën, gjithmonë diti ta ruante me shumë sakrificë, zjarrin e besimit, tek zoti, tek Shkodra tek liria. Po u them gjithë Shkodranëve një gjë si kjo dritë që unë shoh se PD e Shkodrës nuk është asgjë tjetër por fiks siç Enver Hoxha do të donte të ishte PD. Enver Hoxha në emër të luftës kundër komunizmit, i mbajtur peng. Vendi më i prapambetur i Shqipërisë.’– tha Rama.

Ai pati një apel për të gjithë shkodranët në aktivitetin përmbyllës të fushatës në këtë qark.

“Jozefina Topalli nuk është shoqja ime. Por Jozefina Topalli tradhtare? Me çipin që i ka vënë në tru Enver Hoxha. Me mua e luftonte komunizmin ju? Unë komunisti dhe Saliu demokrati? A jeni në vete apo jo? Kush janë komunistët këtu, Edona, Benet apo Paulini? Si ka mundësi që në këtë vend që nxorri Migjenin, Luigj Gurakuqin e mijëra të tjerë mbiu e mbrapshtë bashkë me lirinë fara e poshtër e totalitarizmit komunist prej tyre që morën në dorë flamurin e PD-së”, tha Rama.

/a.r