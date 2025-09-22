“Unë e bëj fajtore opozitën sepse është e vetmja që tregon akte dhune në Kuvend. Janë të njëjtët individë që ushtrojnë dhunë në Kuvend, herë duke thyer televizorë, herë duke hedhur karrige, këtë herë duke bllokuar me ato libra që mbani ju në xhep”.
Kjo deklaratë e gazetarit Ardit Rada ka ngjallur debate në studion e “Off the Record” me Grigels Muçollari – Anëtar i Kryesisë, PD, i cili reagoi duke thënë se, “ky na qënka problemi në këtë vend?”.
“Ky është problemi sepse i ke ofruar qytetarëve listën më të dobët të kandidatëve, ke vetëm 3 veta nga lista e hapur. Ke futur vetëm ata që digjnin goma. Ky është problemi. PD duhet ta ngrejë debatin politik dhe të flasë për kodin zgjedhor. A keni agjendë për çfarë do të diskutoni në Parlament, apo do vazhdoni me atë historinë e kullave”, tha gazetari Ardit Rada.