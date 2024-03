Partia Demokratike e drejtuar nga Lulzim Basha doli me një reagim pas lajmeve se negociata sekrete kanë nisur me grupin e Sali Berishës, duke mohuar çdo kontakt me ta.

Në reagim shkruhet se nuk ka negociata me ata që bënë marrëveshje për një karrige, dhe se mbështetja e PD për aleatët dhe drejtësinë e re është e panegociueshme.

“PD dhe asnjë funksionar i saj nuk ka asnjë negociatë as sekrete as publike me Sali Berishën apo vartësit e tij. Ata që bënë negociata për karrige po spinojnë një gënjeshtër të trashë. PD e ka të përcaktuar rrugën e saj publikisht në Kuvendin e dhjetorit 2021.

Dera e PD është e hapur për çdo demokrat që kërkon të sjellë ndryshimin në vend. Për ne mbështetja për drejtësinë, aleanca me SHBA, Britaninë e Madhe dhe BE, janë të panegociueshme”, shkruhet në reagim.

/a.r