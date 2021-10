Partia Demokratike do të dorëzojë në SPAK këtë të hënë padinë në Gjykatën Kushtetuese për mosngritjen e Komisionit Hetimor për çështjen Becchetti.

Padia do të dorëzohet nga nënkryetarja e PD-së, Grida Duma dhe nga Sekretari i Përgjithshëm, Gazment Bardhi. Selia blu ka njoftuar se pas dorëzimit të padisë do të ketë një komunikim me median nga Duma dhe Bardhi.

Padia u paralajmërua të shtunën gjatë një konference të Lulzim Bashës me gazetarët. Ai tha se Rama po pengon ngritjen e Komisionit Hetimor për Becchetti-n. Po ashtu shtoi se vendimi për çështjen Becchetti është në internet dhe nuk është konfidencial siç ka pretenduar Rama.

/a.r