‘PD do të ketë një numër më të vogël votash në këto zgjedhje se në zgjedhjet e vitit 2021’, kështu është shprehur deputeti Dashnor Sula.

Në një lidhje skype ditën e sotme për emisionin ‘Studio Live’ në Report Tv me gazetarin Arbër Hitaj, Sula tha se në në zgjedhjet e kaluara ai ka marr një mbështetje të madhe nga elektorati gri.

‘Nëse marr rastin e vitit 2005 dhe 2021. Në 2005 kanë qenë vota të miat personale ato që kam marr dhe jo të subjektit që kam kandiduar, në vitin 2021 kam marr rreth 9 000 vota që tregojnë se kam pasur një mbështetje. Unë mendoj se një pjesë e votave kanë qenë në fashën ngri që unë kam pasur mbështetje më të madhe. Rezultati i zgjedhje është diçka që mendoj se nuk parashikohet por jam i bindur se PD do të ketë një numër më të pakët votash. Në Peqin, Belsh dhe Cërrik diferenca e PS dhe PD nuk do të kalonte më shumë se 300 vota nëse do të isha unë kandidatë dhe tani mund të jetë deri në 10 mijë vota diferenca’, tha ai.

I pyetur nëse do të ketë angazhim me ndonjë parti tjetër deri në 11 maj, Sula tha jo. Ai shigjetoi edhe Berishën për të cilin tha se injoroi kontributin e tij në PD duke e lënë në listë të hapur.

‘Jo. Do ishte një qasje jo normale të përfshihesha në një fushatë për një subjekt tjetër politikë. Unë po ju them se edhe tek PD nuk jam i përfshirë, kam pasur kërkesa nga kolegët e mi që janë në listën e PD por unë e kam të ndarë me mendjen time përderisa Berisha dhe bashkëpunëtorët e tij injoruan kontributin tim dhe menduan se jam i padobishëm dhe pa vlera edhe në rast të një fitore të PD do ti marrin ata meritat dhe në rast humbje ti marrin vet përgjegjësit. Sa herë kam qenë pjesë e garës ka pasur rezultate të mira’, tha ai.