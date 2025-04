Koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore drejtuar nga PD çeli këtë të premte zyrtarisht fushatën elektorale nga sheshi “Nënë Tereza”.

Deputeti Dashnor Sula në një intervistë në “Edicionin qendror” të lajmeve në ABC News, u shpreh se kreu i PD Sali Berisha, largon çdo zë kundër nga partia, duke shtuar se kjo qasje duhet në mënyrë urgjente që të ndryshojë sepse do të jetë në dëm të partisë.

Më tej theksoi se e sheh ish-kryeministrin si mjeshtër të manipulimit dhe se sipas tij ka ditur të shesë veten.

PD dhe opozita është dënuar me 10 vite burg pa të drejtë lirimi. Do të ishte e domosdoshme që edhe tek lista e përbashkët do të duhet që të ishin e forcat e tjera politike. Sepse e kemi parë që PS është e unifikuar dhe askush s’mund ta sfidojë. Sepse edhe në këto zgjedhje do të ketë fragmentarizim të votës, dhe duhet thënë që disa do të shkojnë në kosh. Unë e kam thënë që të do të duhej të bëhej maksimizimi i votës dhe duhet sakrifikuar brenda PD. Këta kanë vepruar me një mënyrë, kush është kundra largoje, ky është problemi i madh që ka PD. Dhe nëse nuk ndryshon kjo qasje situata kështu do të jetë”, tha mes të tjerash Sula.