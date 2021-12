Në fjalën e saj u shpreh se në datën 5 janar do të nisë ngritja e grupeve të punës në degët e LDG-së, ndërsa në datën 6 shkurt do të zgjidhen kryetarët e LDG-së në të gjitha degët.

“Në datën 6 shkurt 2022 do të zhvillohen zgjedhjet në të gjithë Shqipërinë në nivel dege dhe pas datës 6 do të hapet një fushatë në nivel qarku ku do të nisë gara në primare për të shkuar në datën 19 shkurt që do të kulmojë me zgjedhjen e kryetares së LDG. Një gjë ka qenë në sinkron. LDG duhet të konceptohet si partnere e PD. Pra nuk do të kemi vetëm anëtare, por edhe një kontributore”, tha ndër të tjera Duma

Duma prezantoi edhe disa risi të këtij procesi. Ajo u shpreh se janë të përjashtuara nga gara të gjitha gratë që janë pjesë e grupit të punës.

“Disa prej tyre që janë emblemat e LDG ndër vite dhe ne jemi krenare që i kemi kanë qenë pjese e konsultave. Ne të gjitha zonjat si grup i punës jemi të përjashtuara nga gara për kryetaren e LDG-së. Kjo tregon se ky proces nis jashtë çdo konflikti. Ky proces do të ndiqet nga një grup që nuk ka interes për të influencuar në votë”, u shpreh Duma.

Lidhjes Demokratike të Gruas ka qenë nën drejtimin e Albana Vokshit, të cilët prej disa kohësh i kishte mbaruar mandati.