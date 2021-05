Në kampin e LSI është krijuar një mendim se PD-ja mund të ketë bashkëpunuar me PS për ta shkatërruar këtë forcë politike. E pikërisht për këtë arsye, partia e drejtuar nga Monika Kryemadhi ka nisur një analizë të detajuar për të arritur deri në një përfundim konkret. I ftuar në studion e Report Tv, në emisionin “5 pyetjet nga Babaramo”, ish-deputeti i LSI-së, Endrit Braimllari tha se PD nuk krijoi një frymë grupi në zgjedhje.

“Braimllari: Fakti që LSI është në këtë në situatë me 170 mijë vota në 4 mandate tregon se të gjithë prozhektorët e sulmit, të gjithë investimi i mln euro ka qenë për të goditur LSI. Tani ka pasur bashkëpunim në terren apo jo këto do të dalin si pasojë e një analize për LSI po e bën me strukturat e saj, unë mendoj personalisht që një strukturë e tillë e mirë organizuar nuk mund të bëhet pa u rakorduar.

Babaramo: Pra ju thoni që ka pasur bashkëpunim edhe me PD për t’ju goditur ju?

Braimllari: Nuk mund të them drejtpërdrejtë këtë, por ne hymë në një betejë ku s’u konceptua nga PD fryma e ekipit për të shkuar drejt fitores, secili luajti për veten e vet. LSI e përgatiti si target kryesor Rilindja për ta minimizuar duke e goditur padrejtësisht. Koalicioni është çështje fryme dhe ideologjie dhe mënyra se si organizohet”.