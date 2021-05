PD/Basha do mbledhi nesër Kryesinë dhe Këshillin Kombëtar

PD do të mbledhë nesër Kryesinë e partisë dhe Këshillin Kombëtar. Fillimisht në orën 17.00 do të zhvillohet mbledhja e kryesisë me rend dite: diskutime dhe vendimarrje sipas statutit për proceset pas situatës së krijuar me masakrën elektorale të zgjedhjheve të 25 prillit.

Më pas në orën 19.00 me të njejtin rend dite do të zhvillohet mbledhja e këshillit kombëtar. Në mbledhjen e parë të kryesisë së PD do të analizohet rezultati i zgjedhjeve të 25 prillit në çdo qark. Në këtë takim pritet që kryetari i PD të hedhë në diskutim dhe propozim shpalljen e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike. Mbledhja e nesërme do të shënojë edhe përballjen e parë të Bashës me kritikët e tij në PD, të cilët i kërkojnë dorëheqjen pasi e bëjnë përgjegjës për humbjen në zgjedhje.