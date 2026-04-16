PBB-ja e Kinës u rrit me 5% në baza vjetore në tremujorin e parë, duke përshpejtuar ritmin nga tremujori i mëparshëm, pasi eksportet, prodhimi i teknologjisë së lartë dhe stimulimi fiskal kompensuan një ekonomi të brendshme që mbetet e dobët.
Shifra e rritjes tejkaloi pritshmëritë e analistëve të anketuar nga Bloomberg prej 4.8% dhe rritjen prej 4.5% të tremujorit të mëparshëm. Ajo ishte gjithashtu në kufirin e sipërm të objektivit të qeverisë për këtë vit, prej 4.5% deri në 5%.
Zgjerimi u nxit pjesërisht nga një prodhim industrial më i lartë se pritshmëritë, i cili u rrit me 5.7% në baza vjetore në mars, krahasuar me parashikimet e analistëve prej 5.3%.
Rritja e shitjeve me pakicë, që shihet si një tregues i besimit të konsumatorëve, ishte më e dobët se pritshmëritë, në 1.7%, krahasuar me parashikimet e analistëve prej 2.4% në mars.
“Rritja e prodhimit industrial u përshpejtua, me rritje të shpejtë në sektorët e prodhimit të pajisjeve dhe të prodhimit të teknologjisë së lartë,” tha Byroja Kombëtare e Statistikave në një deklaratë mbi të dhënat.
Byroja tha se prodhimi i pajisjeve u rrit me 8.9% në baza vjetore në tremujorin e parë, ndërsa prodhimi i teknologjisë së lartë u rrit me 12.5%, me pajisjet e printimit 3D, bateritë litium-jon dhe robotët industrialë që u rritën përkatësisht me 54%, 40.8% dhe 33.2%.
Ekonomia e Kinës pritet të goditet nga lufta në Iran dhe rritja e çmimeve të energjisë, çka do të zbusë presionet deflacioniste afatgjata, por do të godasë marzhet tashmë të ngushta të sektorit të saj industrial shumë konkurrues.
Presidenti Xi Jinping pritet të takohet me homologun e tij amerikan Donald Trump në mes të majit në Pekin për bisedime, me shpresën se të dy vendet do të vazhdojnë armëpushimin tregtar që ka zgjatur një vit.
