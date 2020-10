Merr të tjera përmasa skandali i Presidentit Ilir Meta me dhënien e nënshtetësisë shqiptare, përveç njerëzve të ndershëm, edhe personazheve të botës së korrupsionit, hajdutëve dhe manipuluesve të votave, këngëtarëve të tallavasë, njerëzve të skandaleve të ndryshime dhe me të shkuar të dyshimtë, në emër të interesit madhor kombëtar dhe si ‘asete kombëtare’, alibi kjo për të shmangur ndjekjen e procedurave ligjore dhe Ministrinë e Brendshme, pasi përfituesit nuk plotësonin kushtet ligjore. Shqiptarja .com shkruan se gjatë periudhës dhjetë vjeçare 2007-2017, paraardhësit e Ilir Metës në krye të Presidencës, Bamir Topi dhe Bujar Nishani, kanë firmosur dhënien e vetëm 76 nënshtetësive të veçanta, si përjashtim nga ligji, pra për interes kombëtar. Ndërkaq, Presidenti Ilir Meta, në harkun kohor prej tre vitesh, ka firmosur dhënien e 419 nënshtetësive shqiptare në emër të interesit madhor kombëtar, për arabë, afrikanë, rusë, ukrainas si për shqiptarë nga Kosova dhe Maqedonia, duke i konsideruar si asete kombëtare, intelektualë të shquar dhe familjarë dëshmorësh. Deri tani e kishim verifikuar 389 raste, por në fakt çdo ditë dalin më shumë.

Nga verifikimet e kryera, rezulton se Presidenti Bamir Topi, gjatë periudhës pesëvjeçare 2007-2012 ka dhënë vetëm 83 nënshtetësi shqiptare me procedura të veçanta, nga të cilat 33 me bindje e tij (pra pa propozim) dhe 50 të tjera me propozim të ministrive të Kulturës, Arsimit dhe Turizmit etj., gjithmonë në emër të interesit kombëtar dhe në zbatim të pikës 7 të nenit 9 të ligjit për nënshtetësinë, pikë e cila parashikon dhënien e nënshtetësisë në raste te veçanta edhe pa plotësuar kushtet dhe pa ndjekur procedurat, nëse kërkuesi përbën interes kombëtar për Shqipërinë, pra është personalitet i shquar. Nga ana tjetër, Presidenti Bujar Nishani, gjatë periudhës 2012-2107, ka firmosur 259 nënshtetësi të veçanta, nga te cilat 43 me bindje e tij (pra pa propozim) dhe 216 të tjera me propozim të ministrive të ndryshme. Duke bërë një llogari të thjeshtë, Nishani-Topi kane dhënë vetëm 34 pasaporta VIP çdo vit, ndërsa Ilir Meta mbi 100.

Në fakt presidenti Ilir Meta, ndonëse vetëm tre vite në detyrë, ka firmosur nënshtetësi të veçanta (dhe shumicën e rasteve pa asnjë kërkesë, pra me kokën e tij), duke abuzuar dhe në flagrante të ligjit, 500% herë më shume se presidenti Topi dhe 160% herë më shumë se Nishani në 5 vitet e tyre presidenciale, një diferencë kjo që konfirmon investigimin e Shqiptarja.com rreth skandalit të dhënies së nënshtetësisë, duke rrëzuar në të njëjtën kohë pretendimin e Presidencës se përfituesit nënshtetësisë me procedurë të jashtëzakonshme dhe pa plotësuar kushtet ligjore janë ”familjarët e Dëshmorëve të UÇK-së dhe artistët e intelektualët e spikatur shqiptarë në Kosovë, Maqedoni të Veriut e Diasporë”. Ose janë shtuar personalitet dhe asetet kombëtare pas betimit të Ilir Metës si President, ose Presidenti është përfshirë në një skemë të paligjshme, duke lëshuar nënshtetësi shqiptare për interesa të tjera.

Në listën e emrave të pajisur me nënshtetësi nga Bamir Topi dhe Bujar Nishani rezultojnë personalitete me autoritet të padiskutueshëm në fushat e tyre si Adem Demaçi, Majlinda Kelmendi, Eliza Dushku, James Belushi, Ramush Haradinaj, Visar Ymeri, Albin Kurti, Glaus Konjufca etj. Ndërkaq, 90% e listës së personave që kanë përfituar nënshtetësi nga Ilir Meta përbëhet nga persona anonimë, persona të dyshimtë, në disa rastet të dënuar për vrasje të pesëfishtë, manipulues votash, këngëtar dasmash dhe tallavaje, personave të lidhur me histori korrupsioni dhe përvetësim pronash publike etj., të cilëve u është gjendur Ilir Meta, për të marrë nënshtetësinë shqiptare dhe për ta përdorur për qëllime që nuk kanë asnjë lidhje me interesin kombëtar të Shqipërisë, por për lëvizur pa viza në Europë.

Praktika e ndjekur nga Presidentët e mëparshëm nxjerrë zbuluar Presidentin aktual Ilir Meta, i cili ka shfrytëzuar në mënyrë abuzive një hapësirë ligjore në ligjin e vjetër (pika 7 neni 9), duke përdorur dhënien e nënshtetësive shqiptare për qoka dhe interesa klienteliste, duke shmangur zbatimin e protokolleve të sigurisë, një kërkesë kjo ligjore që duhej zbatuar si në dhënien e nënshtetësive të zakonshme, ashtu edhe në rastet e veçanta. Një rast flagrant dhe i dokumentuar është ai i futbollist afrikan, të cilin Meta e ka pajisur me nënshtetësi shqiptare brenda me paka se 8 orëve vetëm për të favorizuar presidentin e klubit të futbolli dhe për të shkelur rregulloren e UEFA.

Emrat që përfituan nënshtetësi nga Bamir Topi në emër të interesit kombëtar pa propozim

Adem Zeqir Demaçi

Majlinda Ismet Kelmendi

Eliza Patricia Dushku

James Adam Belushi

Fetah Ismajl Podvoriva

Veton Gani Çelaj

Giovanni Carmelo Firera

Durmuş Ali Ahmet Taşkin

Filiz Şahin Taşkin

Ahmed Nazmi Jonuzi

Rexhep Shaban Ferri

Hatixhe Fazli Shala (Rushitoviq)

Gjyljeta Ahmet Shala

Kushtrim Ahmet Shala

Arbenita Ahmet Shala

Arbër Ahmet Shala

Evgeniya (Jevgenija) Igor Luca (Okhremenko)

Savino Raffaele Cannone

Ilir Niko Misha

Mustafa Eyüp Yaşar Kuşata

Michael David Granoff

Ali Diyap Evsen

Giuseppe Marcello Durazzo

Hakan Osman Durmuş Ali Taşkin

Zeynep Durmuş Ali Taşkin

Sebije Hasan Elezaj (Berisha)

Sadije Hasan Berisha (Berisha)

Gazmend Milazim Saiti

Flaka Ismet Hamiti

Ferat Riza Istrefi

Muhammet Hilmi Aksoy

Abdülmennan Hilmi Aksoy

Abdülaziz Hilmi Aksoy

Emrat që përfituan nënshtetësi nga Bamir Topi në emër të interesit kombëtar me propozim të ministrive

Gent Shpend Bajrami (me propozim të Ministrisë së Inovacionit)

Daniela Gaetano Zampini (me propozim të Ministrisë së Punës)

Giovanni Adelmo Torri (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Arbnor Femi Fejzullahi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Paola Giorgio Castriota Scanderbeg (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Alessandro Antonio Giorgio Castriota Scanderbeg (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Giulio Giorgio Castriota Scanderbeg (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Luan Skënder Shllaku (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Albina Xhevat Rrahmani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Arbnora Musa Robel (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Shota Azem Baraliu (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Isak Nuhi Bilalli (me propozim të Ministrisë së Brendshme)

Mergim Kadri Brahimi (me propozim të Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës)

Imran Haki Bunjaku (me propozim të Ministrisë së Turizmit dhe Kulturës)

Agonit Azem Sallaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Sokol Nevzat Dauti (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Meshar Rustem Kamberi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ardijan Rustem Kamberi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Furtuna Mhill Velaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Advije Qazim Veliu (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Hikmet Sinan Ibrahim Inal (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Nora Luan Gjakova (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Labinot Nebih Çuni (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Rauf Salih Dhomi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Anton Mustafa Cena (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ilir Hazir Shaqiri (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Shkëlzen Sokol Jetishi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Laureta Gjevit Vezaj (Fanaj) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Muharrem Tahir Lokaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Abduraman Muharem Murati (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ismail Abduraiz Beqiri (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Rona Sheref Nishliu (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Suada Samir Jashari (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Xhemile Ismet Berisha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Cyme Hasan Lulaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Nora Salih Selmani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fitore Sadik Govori (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Krenar Mehmet Ramadani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Liridon Ekrem Latifi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Amir Izeir Bilali (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Oliver Dieter Fritz Garreis (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Mehmet Sali Ramadani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fitim Niman Aliu (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Isa Asan Bunjaku (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Egzon Sylejman Shala (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Mark Robert Carlson Richard Ëellesley Dickel (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Etrit Fadil Berisha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Shpend Hajdin Matoshi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Lèotrim Agim Gashi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Xhelbrim (Gjelbrim) Izir Taipi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Emrat që përfituan nënshtetësi nga Bujar Nishani në emër të interesit kombëtar pa propozim

Ramush Hilmi Haradinaj

Anita Mustafë Haradinaj

Baton Rifat Osmani

Luan Rifat Osmani

Cristoforo Pietro Palmieri

Visar Musli Ymeri

Dardan Brahim Molliqaj

Aida Ali Dërguti

Albin Zaim Kurti

Glaus Sherif Konjufca

Liburn Ali ALiu

Shkumbin Uran Qormemeti

Ilir Besim Bokshi

Sergej Fedor Mihajllov

Endrit Reshit Krasniqi

Hajredin Nezir Kuçi

Fatmire Nevzat Kuçi (Jerliu)

Alaudin Muhamet Hamiti

Nazim Avdi Sahiti

Shpend Enver Maxhuni

Visar Agim Bekaj

Egzonë Rifat Zeka

Viona Veton Rexhepi

Diellza Sami Muza

Valbonë Ylber Lipa

Endrina Idiz Elezaj

Valdete Rifat Daka (Osmani)

Gazmend Aziz Abrashi

Besar Lutfi Musolli

Yll Agim Hoxha

Shqipe Mislim Morina (Përgjegjaj)

Isnik Mecait (Mexhait) Alimi

Fatmir Zeqir Dehari

Kujtime Kurbogaj

Sara Maliqi

Blerta Shala

Gresa Haziri

Antigona Behluli

Naime Merovci

Ron Broja

Lirim Kastrati

Ismet Sinani

Majlinda Kadolli

Emrat që përfituan nënshtetësi nga Bujar Nishani në emër të interesit kombëtar me propozim të ministrive

Getoar Ibrahim Selimi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Bekim Daut Guri (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Saranda Ruzhdi Hashani (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Egzona Sevdailj Seljimi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Isuf Shaban Kurtaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Agim Miftar Sopi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Bujar Adil Dugolli(me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Nazmi Aziz Curri (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Besime Nazif Curri (Statovci) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Kushtrim Nazmi Curri(me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Migjen Nazmi Curri (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Arbëresha Nazmi Curri (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ezio Nereo Greggio(me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Elbasan Muamet Vezaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fadil Hazir Berisha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Zylfije Isak Ejupi Berisha (Ejupi) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Laureta Fadil Berisha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Erisa Fadil Berisha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Gani Selim Veselaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Kreshnik Gani Veselaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Valmir Gani Veselaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Gentijana Gani Veselaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Arber Bexhet Shkodra (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Narcis Mehmet Alibegu (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Randa Yousseff Al Azem (me propozim të Ministrisë së Brendshme)

Valdrin Sylejman Mustafa (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Faton Rexhë Shoshi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Cristiano Damião Cardoso Da Silva (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Denis Fehmi Avdiu (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Ahmet Burak Ihsan Göktepe (me propozim të ministrive të Transporteve, Energjisë, Kulturës e Arsimit)

Sami Shaban (Šaban) Ulaj (me propozim të 4 ministrive)

Donato Bruno Oliverio (me propozim të 4 ministrive)

Ramë Sali Lahaj (me propozim të 4 ministrive)

Esmeranda Tomo Gjinaj (me propozim të 4 ministrive)

Christian Staoros Canacaris (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Valbona Xhevdet Petrovci (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Astrit Enver Petrovci (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Vanesa Enver Petrovci (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Hana Enver Petrovci Fetahu (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Valon Qerim Fetahu (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Nol Valon Fetahu (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Hydajet Ramiz Hyseni Kaloshi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Berat Selman Luzha (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Gani Selman Krasniqi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Selahudin Ismail Novosella (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Basri Faik Musmurati (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Teuta Izet Hadri (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Idlir Spiro Peçi1 (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Kosovare Bajram Kelmendi Dautaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Fadil Ragip Dautaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Anita Fadil Dautaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Anyla Fadil Dautaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Vjollca Bedrudin Kelmendi (Bekteshi) (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Sokol Kastriot Kelmendi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Elena Kastriot Kelmendi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Alvin Fran Karaqi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Orges Fadil Arifi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Sabit Shefqet Dallku (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Nerxhivane Bejtulla Dallku (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Arsimit)

Xiangbin JiaLong Huang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

GuoPing Dongsheng Gui (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Lulzim Mejdin Orllati (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Arsimit)

Gjevgjet Mejdin Orllati (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Arsimit)

Rrustem Ruhan Pacolli (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Arsimit)

Habib Mohamed Ben Mohamed Ben Ahmed Hamam (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë dhe Arsimit)

Labinot Faruk Ibrahimi (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Ylber Latif Ramadani (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Mentor Xhemajl Mazreka (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Shaip Shaban Stublla (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Byrton Zenel Gavazaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Nexhmedin Mehmet Rashica (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Kjemal Asan Ahmedi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Roberto Antonio Caparrotta (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Julien Emile-Joseph Pierre Marie Pascal Coustaury (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Norë Abaz Osmani Begolli (Osmani) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Lekë Kushtrim Begolli (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Kushtrim Ismet Begolli (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Dren Ferid Abazi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Jon Nazim Krasniqi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Leutrim Selim Berisha (me propozim të ministrisë së Kulturës)

Vlona Idriz Gashi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Denada Vangjel Prifti (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Financave)

Alban Skender Muja (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Financave)

Sylejman Hajrullah Kllokoqi (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Financave)

Okay Osman Okayay (me propozim të Ministrisë së Kulturës dhe Financave)

Arijan Martin Qollaku (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Denis Fidelino Halo (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Paolo Giorgio Tramezzani (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Alberto Giuseppe Bellè (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Çlirim Kemajl Shabani (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Elvir Mehdi Maloku (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Taulan Fatmir Sulejmanov (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Arbenita Remzi Curraj (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Distria Musa Krasniqi (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Leutrime Cufë Krasniqi (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Akil Luan Gjakova (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Mentor Rami Mejzini (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Florentina Lulzim Avdyli (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Esad Fatmir Morina (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Gëzim Rezhep (Redžep) Pepši (Pepshi) (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Halim Arnim Selmanaj (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Donjeta Xhevdet Haxha (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Bunjamin Hasan Shabani (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Ardian (Ardijan) Osman Cuculi (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Dafina Amir Memedov (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Dielona Bektesh Luta (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Sylejman Zeqir Shala (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Edon Sylejman Shala (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Haxhi Brahim Neziraj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Amir Kadri Rrahmani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Valentin Gasper Gjokaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Herolind Xhavit Shala (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Agon XhevatMehmeti (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Leonit Fatmir Abazi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Azdren Gani Llullaku (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Jurgen Fatmir Gjasula (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Amir Malush Abrashi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ilir Sylejman Berisha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Vullnet Xhevat Basha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Valdet Skender Rama (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fidan Mehdi Gashi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Mërgim (Mergim) Hamdi Vojvoda (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fjolla Xhaudet Cakuli (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Liridon Rexhep Morina (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Ibrahim Imer Gashi (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Nebi (Nebih) Muharrem Qena (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Ermir Limon Lenjani (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Marilena Antonio Pizzuto (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ilir Asllan Pushka (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Taulant Bexhet Shkodra (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Sefedin Ruhan Pacolli (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Mirvete Liman Pacolli (Jakupi) (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Armenda Sefedin Pacolli (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Islam Ruhan Pacolli (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Luljeta Salih Pacolli (Jashari) (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Linda Islam Pacolli (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Fitim Islam Pacolli (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Rrahim Ruhan Pacolli (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Valbonë Beqir Pacolli (Elezaj) (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Hivzi Sejfedin Muharremi (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Ahmet Rasim Dursun (me propozim të Ministrisë së Arsimit dhe Ekonomisë)

Deqiang Nianzu Huang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Guozhan Ëeidong Huang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Yuanfeng Qingzhao Lu (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Simin Guoquan Luo (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Yuxian Ëenzhi Deng (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Kangbo Renguang Tang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Jinëei Manzhen Chi (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Ëenling Guanggui Li (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Yan Huihong Ëang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Haoyu Yan Ëang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Changqing Renxiang Jiang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Jiarong Xichang Mai (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Changfeng Jiarong Mai (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Xiao Zhengliang Fu (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Chunmei Chengyuan Yang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Bin Huajun Zhang (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Yu Tinggui Xu (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Tung Yin Tai Leung Lai (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Ronghuo Yutian Lai (me propozim të Ministrisë së Ekonomisë)

Ismail Daut Syla (me propozim të Ministrisë së Arsimi)

Abelard Idriz Tahiri (me propozim të Ministrisë së Arsimi)

Arbiona Sejdi Bajraktari (me propozim të Ministrisë së Arsimi)

Lavdije Tahir Begolli (me propozim të Ministrisë së Arsimi)

Kushtrim Fadil Bekteshi (me propozim të Ministrisë së Arsimi)

Ramadan Hysen Alaj (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Azem Sokol Brahimi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Kreshnik Gani Ibrahimi (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Erkan Serbülent Ömer Tabak (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Mehmet Ertuğrul Ahmet Fevzi Gürler (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Nurie Kujtim Çani (Rustemi) (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Malush Sahit Abrashi (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Nevedet Riza Abrashi (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Xhevat Jetullah Basha (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Mire Ramadan Basha (me propozim të Ministrisë së Brendshme dhe Kulturës)

Valon Sokol Kastrati (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Violeta Adem Kastrati (Hysenaj) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Xhemail Sulo (Sylë) Gashi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Lindita Sherif Halimi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Berat Refet Dehari (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Mahmut Tuğrul Fikret Nesimi Kirmizi (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Gül Menet Ihya Nur Kirmizi (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Ardin Sabit Dallku (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Mehmet Haxhi Hasanaj (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Astrit Besim Kryeziu (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Elvis Selajdin Susuri (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Veli Selajdin Susur (me propozim të Ministrisë së Brendshme, Kulturës e Arsimit)

Samir Lutfi Sahiti (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Bajram Rexhep Jashanica (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Bernard Vesel Berisha (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Xhavit Hetem Bajrami (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Shpend Ali Ahmeti (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Berat Bashor Buzhala (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Mimoza Adem Kusari Lila (Kusari) (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Frédéric (Frederik) Shtjefan Veseli (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Qëndresa Brahim Krasniqi (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Visar Shaban Tafaj (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Meriton Byrhan Siqeca (me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Emir Bajram Sahiti(me propozim të Ministrisë së Arsimit)

Marigona Xhevat Zani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Shkëlzen Taib Gashi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fatbardha Xhevat Januzi (Basholli) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Mirlinda Xhevat Curri (Gashi) (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Geldona Mentor Morina (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Faton Azem Ademi (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Alban Syla Meha (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Burim Nue Kukeli (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Ellvana Suleman Curo (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Arlind Afrim Ajeti (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Naser Ismail Aliji (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Labinot Basri Shabani (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Loret Fahri Sadiku (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Vedat Orhan Muriç (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Liridon Ilaz Leci (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Fatbardha Avdi Kastrati (me propozim të Ministrisë së Kulturës)

Arta Nazmi Rama (me propozim të Ministrisë së Kulturës) /shqiptarja.com

/e.rr