Nëntë persona që i përkasin dy bandave kriminale, të dy të përkushtuar në prodhimin dhe shpërndarjen e drogës, janë arrestuar nga Policia Kombëtare pas një konfrontimi me thika në plazhin e San Juan, Alicante.

Mediat vendase shkruajnë se pjesëmarrësit filluan një grindje masive pas një shitje të dështuar të marijuanës.

Hetimi filloi në mes të marsit, kur një 28-vjeçar me kombësi spanjolle u godit me thikë tre herë, duke i shkaktuar atij dëmtime serioze. Viktima u dërgua në një spital me një makinë të nivelit të lartë që menjëherë u largua nga vendi i ngjarjes, pas së cilës shërbimet shëndetësore njoftuan policinë.

Hetimi zbuluan se bëhej fjalë për një rrjet kriminal i përbërë nga dy grupe të dedikuara për prodhimin, shpërndarjen dhe shitjen e substancave narkotike, njëri prej tyre i përbërë nga spanjollë dhe tjetri nga shqiptarët.

Rezultati i hetimit konfirmoi se viktima e goditjes me thikë ishte pjesë e një grupi kriminal kushtuar blerjes dhe shitjes së substancave narkotike dhe se gjatë një takimi që përfshinte shitjen e drogës u zhvillua një përleshje midis dy bandave, me dy individë shqiptarë, të cilët goditën spanjollët. I plagosuri arriti të ikë nga dy sulmuesit e tij që e ndiqnin me qëllim që ta vrisnin, sipas autoriteteve.

Hetimi tregon se një plantacion i marihuanës në ambiente të mbyllura, i përbërë nga 1,200 bimë, u çmontua dhe 2200 euro në para dhe materiale të ndryshme për kultivim u sekuestruan.

Arrestimet u zhvilluan në qytetin e Alicante dhe në San Miguel de Salinas, duke përfshirë shtatë burra dhe dy gra, midis 46 dhe 20 vjeç, të kombësive spanjolle, shqiptare, rumune, moldave dhe marokene. Ata akuzohen për krime të vrasjes në tentativë, trafik droge, që i përkasin një grupi kriminal.

Të arrestuarit u vendosën në dispozicion të Gjykatës në Alicante dhe Torrevieja, e cila urdhëroi dy nga ata që akuzohen të mbahen në paraburgim paran