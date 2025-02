Pavarësisht çështjes “Çame”, “Vorio Epiri”, rastit “Beleri” apo pakënaqësive në drejtim të respektimit të të drejtave të minoritetit, marrëdhëniet Shqipëri-Greqi mbesin shumë të mira.

Të paktën kështu mendojnë 45 për qind e qytetarëve të pyetur në një anketë të realizuar nga Qendra Shqiptare për Qeverisje të Mirë. Vetëm 14 për qind e qytetarëve të pyetur mendojnë se marrëdhëniet Athinë-Tiranë janë të këqija, ndërsa 41 për qind besojnë se ato janë normale.

“Qëllimi kryesor ka qenë marrja e një kampioni sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës, pa një selektim paraprak, por me takime rastësore me qytetarët e ndryshëm në rrugë dhe në banesat e tyre. Të gjitha intervistat janë bërë face to face dhe me bashkëbisedim të lirë mes intervistuesve dhe të intervistuarve. Sondazhi u zhvillua në një klimë të relaksuar emocionale, sepse një nga vatrat e diskutimeve publike për marrëdhëniet dypalëshe, çështja Beleri, kishte marrë zgjidhje”, shprehet diplomati Arben Çejku.

Në pyet pyetësorin e realizuar, qytetarët janë pyetur konkretisht edhe mbi rastin “Beleri” dhe vetëm 17 për qind e tyre besojnë se kjo është një “çështje shumë e rëndësishme” dhe me ndikim në marrëdhëniet Shqipëri-Greqi.

Rreth 52 për qind janë përgjigjur se kjo është një çështje jo shumë e rëndësishme dhe 32 për qind e kanë konsideruar rastin “Beleri” si një “çështje e parëndësishme.”

“Pavarësisht problematikave që shpesh herë ekzistojnë në marrëdhëniet dypalëshe, siç ishte debati rreth rastit “Beleri”, vihet re se në marrëdhëniet mes dy vendeve ka qëndrueshmëri dhe treguesit janë pozitiv edhe në raport me perspektivën e këtyre marrëdhënieve”, deklaroi Thomas Kunze, drejtues i Fondacionit “Konrad Adenauer”.

Në pyetësorin e realizuar nga Qendra Shqiptare për Qeverisje të Mirë, 68 për qind e qytetarëve shqiptarë të pyetur mendojnë se në dy dekadat e fundit Greqia e ka ndihmuar vendin tonë, ndërsa 32 për qind mendojnë të kundërtën.