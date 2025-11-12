Kristalina Georgieva, Drejtore e Përgjithshme e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Christine Lagarde, Presidente e Bankës Qendrore Evropiane (BQE), përfaqësueset e dy institucioneve të rëndësishme të financave ndërkombëtare vënë theksin në rëndësinë e pavarësisë së bankës qëndrore dhe qëndrueshmërisë institucionale.
Në mesazhet e tyre me rastin e 100 vjetorit të Bankës së Shqipërisë ato vlerësuan rolin e saj në ruajtjen e stabilitetit monetar dhe në rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian.
Për drejtuesen e FMN-së, historia e Bankës qendrore shqiptare është pasqyra më e mirë e evolucionit të shtetit shqiptar, nga standardi i arit e deri te politikat moderne të shënjestrimit të inflacionit.
“Pavarësia e bankave qendrore është shumë më tepër se një teknikalitet formal – ajo është gur themeli i qëndrueshmërisë kombëtare,” deklaroi Georgieva, duke nënvizuar rëndësinë e kuadrit ligjor, transparencës dhe komunikimit të hapur me publikun si elemente që garantojnë besimin dhe stabilitetin.
Ndërsa shefja e BQE-së Christine Lagarde vuri në dukje transformimin e jashtëzakonshëm të Bankës së Shqipërisë përgjatë një shekulli, duke theksuar se ky përvjetor është një moment reflektimi mbi rrugën e gjatë të kaluar dhe sfidat e së ardhmes.
Ajo kujtoi periudhën e vështirë të tranzicionit të viteve ’90, kur inflacioni në Shqipëri arriti mbi 200%, si dhe masat e guximshme të Bankës qendrore për të rikthyer stabilitetin monetar. “Ligji i vitit 1997, që i dha pavarësinë operacionale dhe mandatin e palëkundur për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve”, nënvizoi Lagarde.
Nga ana e saj shefja e FMN-së, kujtoi rolin kyç të Bankës së Shqipërisë edhe në përballimin e krizave të viteve të fundit – nga kriza financiare globale tek pandemia e COVID-19 – dhe theksoi se angazhimi i saj i palëkundur për politika të kujdesshme monetare dhe rregullim të përgjegjshëm ka forcuar themelet e qëndrueshmërisë ekonomike të vendit.
Edhe Lagarde e BQE-së, vlerësoi gjithashtu përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të përforcuar stabilitetin financiar dhe për t’u përafruar me standardet e Bashkimit Evropian, përmes rregulloreve prudenciale dhe përfshirjes në sisteme të rëndësishme evropiane të pagesave, si SEPA dhe në të ardhmen në TIPS Clone. Sipas saj, ky proces pasqyron jo vetëm suksesin institucional të bankës, por edhe përparimin e Shqipërisë drejt integrimit të plotë evropian.
“Ndërsa Shqipëria ecën përpara drejt një lidhjeje gjithnjë e më të afërt me Bashkimin Evropian, është thelbësore të ruhet angazhimi ndaj politikave të shëndetshme dhe institucioneve të besueshme,” theksoi Lagarde.
E ndërsa Shqipëria përballet me sfida të reja si fragmentimi gjeopolitik, transformimi digjital dhe ndryshimet demografike, FMN, siç theksoi Georgieva “do të mbetet një partnere e palëkundur në këtë rrugëtim për reforma dhe forcim institucional”.
Të dyja drejtueset, në mesazhet e tyre, bashkohen në një ide thelbësore: suksesi i Bankës së Shqipërisë është një sukses i qëndrueshmërisë institucionale dhe i besimit publik.
Në një kohë ndryshimesh globale, Banka e Shqipërisë shihet si një ankorë stabiliteti dhe si një institucion që ka ditur të ruajë pavarësinë, integritetin dhe profesionalizmin – duke shërbyer jo vetëm si bankë qendrore, por si një simbol i maturisë dhe progresit të shtetit shqiptar.
