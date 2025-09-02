Pasuria e familjes Trump është rritur me rreth 5 miliardë dollarë në letër, pasi kompania e tyre e re financiare, World Liberty Financial, hodhi në treg token-in e saj digjital $WLFI. Kriptomonedha debutoi të hënën, duke u tregtuar fillimisht mbi 0.30 dollarë, përpara se çmimi të binte në 0.20 dollarë.
Sipas CoinMarketCap, gjatë orës së parë të tregtimit u shkëmbyen afërsisht 1 miliard dollarë në vlerë token-esh, duke e çuar kapitalizimin e $WLFI në rreth 7 miliardë dollarë duke e renditur si kriptomonedhën e 31-të më të madhe në botë, sipas të dhënave të CoinGecko.
Që nga krijimi i World Liberty vitin e kaluar, familja Trump ka përfituar rreth 500 milionë dollarë nga projekti. Në total, zotërimi i rreth një të katërtës së token-eve i ka shtuar mbi 5 miliardë dollarë pasurisë së familjes. Donald Trump figuron në faqen zyrtare të kompanisë si “bashkëthemelues emeritus”, por ai dhe djemtë e tij nuk lejohen të shesin zotërimet e tyre.
Disa nga bursat më të mëdha të kriptomonedhave në botë, përfshirë Binance, OKX dhe Bybit, e kanë listuar $WLFI në platformat e tyre.
Mbështetësit e parë të projektit u tërhoqën kryesisht nga lidhja e fortë e kriptomonedhës me emrin Trump, duke shpresuar se vlera e saj do të rritej falë mbështetjes së tij. Bërja e token-it të tregtueshëm ka hapur rrugën për më shumë spekulime dhe fitime nga tarifat e tregtimit.
Megjithatë, hyrja e familjes Trump në botën e kriptomonedhave ka ngritur shqetësime mbi konfliktet e interesit, pasi ai njëkohësisht ka promovuar politika pro-kripto në SHBA. Zëdhënës të Shtëpisë së Bardhë kanë theksuar se pasuritë e tij ndodhen në një trust të menaxhuar nga fëmijët, duke mohuar çdo konflikt.
Leave a Reply