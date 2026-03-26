Qeveria gjermane dhe industria kimike e vendit prezantuan një plan gjithëpërfshirës për të ndihmuar sektorin, duke përfshirë subvencionimin e çmimeve të energjisë.
Polonia do të ulë taksat e karburantit, do të kufizojë çmimet në pikat e furnizimit dhe pritet të vendosë taksën e të ardhurave mbi kompanitë e energjisë. Ndërkohë, qeveria polake uli TVSH-në për karburantet nga 23% në 8% dhe akcizën në minimumin e vendeve të BE-së.
Parlamenti i Spanjës miratoi një paketë gjithëpërfshirëse me vlerë 5 miliardë euro, që synon të frenojë ndikimin ekonomik të luftës në Lindjen e Mesme, duke përfshirë shkurtime të mëdha të taksave të energjisë.
Qiproja prezantoi një paketë mbështetjeje prej 200 milionë eurosh për të mbrojtur familjet dhe bizneset nga pasojat ekonomike të luftës në Iran, duke ofruar ndihmë për sektorët më të ndjeshëm si turizmi dhe bujqësia.
Parlamenti i Norvegjisë miratoi një projektligj për të ulur përkohësisht taksat e benzinës dhe naftës, duke lehtësuar kostot në rritje të karburantit. Masa ekonomike do të jetë në fuqi nga 1 prilli deri më 1 shtator.
Japonia njoftoi se po liron një pjesë tjetër të rezervave të saj strategjike të naftës për të reduktuar ndikimin e luftës, ndërsa Koreja e Jugut tha se po përgatit buxhetin e kohës së luftës dhe do të zgjerojë uljet e taksave të karburantit.
Ndërkohë, Organizata Botërore e Tregtisë deklaroi se sistemi tregtar global po përjeton ndërprerjet më të rënda në 80 vitet e fundit. “Rendi botëror dhe sistemi shumëpalësh që njohim kanë ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme” – paralajmëroi shefja e OBT-së, duke iu referuar zhvillimeve në Lindjen e Mesme.
