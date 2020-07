Gjatë muajit qershor Shqipëria ka shënuar rritje të rasteve me koronavirus në krahasim me fillimin e pandemisë. I ftuar në studion e emisionit ‘Reporlitix’ në Report TV, drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj tha se shtimi i rasteve është si pasojë e lirimit të masave që u bënë në muajin maj. Ndërsa të infektuarit e qershorit do të shikohen në muajin korrik. Megjithatë, Brataj tha se qytetarët ende nuk e besojnë ndaj edhe nuk marrin masa. Brataj pranoi se kulmi i koronavirusit në Shqipëri është pikërishta tani.

“Realiteti duket dhe nuk ka çfarë të fshehësh”, tha ai.

“Këto infeksione janë marrë në muajin maj, inkubacioni dhe sëmundshmëria është si pasojë e lirimit të masave në maj. Ndërsa hapjen e qershorit do ta shohim në korrik. E keqja më e madhe është se njerëzit nuk e besojnë dhe nuk marrin asnjë masë. Kjo është më keq, sepse vazhdohet edhe tani që është rritur mundësia e transmetimit dhe pakujdesia është rritur më shumë detyrimisht do të ketë më shumë të infektuar. Numri i të infektuarve e ka një përqindje të sëmurësh. Me ato që ne kishim bërë tek qendra kombëtare, mbi 30% e të infektuarve shndërroheshin në pacientë. Të themi në 1 mijë të infektuar do të kemi 300 pacientë. Nga këta 300 pacientë. Nga këta 300 pacientë, 10-13 % përfundojnë në terapo intesive. Pra në 300, 35 do të përfundojnë në terapi intesive. Nga këta 2.2-2.3 % janë vdekshmëri”, tha Brataj.

Skënder Brataj tha se distancimi social dhe izolimi treguan që funksionoi, por hapja dhe lirimi i masave çoi në neglizhencë dhe në mos respektim të rregullave.Sipas tij nëse masat respektohen nuk është e nevojshme të bëhet sërish mbyllja.

Drejtori i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj thotë se maskat në ambientet e mbyllura duhet të jetë e detyrueshme, por ajo që ai e sheh pa kuptim është mbajtja e dorezave nga ana e kamarierëve.

“Maska në ambiente të mbyllura është e detyrueshme. Është diksutuar disa herë janë përgatitur protokollet për këtë. Masakt në ambientet e brendshme të bizneseve janë të detyruara. Nuk ka sens që në një bar një kamarier të mbajë dorashka është burim infeksioni. Është më higjienike të lahen duart herë pas here sesa të mbaheshin doreza”, tha Brataj.

Brataj tha se numri i thirrjeve në urgjencë është dyfishuar në muajin qershor në krahasim me muajin maj.

