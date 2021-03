Dy muaj më parë, shtatë vetë u vranë në Kroaci pasi një tërmet me madhësi 6.4 i cili shkaktoi dëme të mëdha në qytetin Petrinja. Prej atëherë, rreth 100 gropa zhytëse janë vërejtur në rajon.

Këto janë të ashtuquajturat gropa braktisjeje. Ato u shfaqën për shkak të përbërjes specifike gjeologjike të kësaj zone, pasi toka qëndron mbi shkëmbinj gëlqerorë të ngopur shumë me ujëra nëntokësore.

Ndërsa pamja e vrimave të gropave nuk është e pazakontë pas aktivitetit të fortë sizmik, banorët janë befasuar nga numri që është gjetur dhe shpejtësia me të cilën ato u shfaqën.

Gjeologët kanë thënë se tërmeti përshpejtoi procesin e formimit të gropave që normalisht do të duheshin me vite, nëse jo me dekada. Terziç tha se shkencëtarët po planifikojnë metoda të ndryshme të hulumtimit për të përcaktuar morfologjinë nënujore të gropave dhe karakteristikave të tjera.