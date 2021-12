Pas takimit të shkurtër të zhvilluar në këmbë, pasi mungonin karriget, Berisha tha në një konferencë për mediat që tashmë Basha është i shkarkuar, por do të pritet miratimi i anëtarëve të partisë, të cilët janë ftuar të votojnë të shtunën. Ai tha gjithashtu se Basha do të vijojë të mbetet deputet, por paralajmëroi se duke qenë se ka probleme me drejtësinë shqiptare dhe atë belge, do ta mbajë këtë pozicion për shkak të prezumimit të pafajësisë derisa të zgjidhet çështja.