I ftuar në ‘Zgjedhje 2021’ nga Alban Dudushi dh ePranvera Borakaj në Vizion Plus, kryebashkiaku Erion Veliaj dha një përgjigje për të gjithë akuzat e opozitës duke u shprehur se tashmë i njeh stërkëmbshat e tyre.

“Që kur e nisa me këndin e lodrave, me Pazarin, me Kalanë, Bulevardin e Ri, me sheshin Skënderbej, e kam marrë përsipër që kjo është një punë, ku ti do hash llucë e do hash baltë e do hash përshtymë e do hash helme, por është çmimi që ti paguan.

Por, unë sjam naiv që jam futur në këtë histori dhe them ‘ore ç’janë këta që u mërzitën?’ Po sigurisht mo, se e ka thënë Konica që suksesin nuk ta fal njeri…

‘U bë ky, ky që shiste fiq u bë’, po tani jeta kjo është, kush punon edhe do përbaltet edhe do dëgjojë edhe këto shigjeta edhe do ketë dhe thika pas shpine dhe stërkëmbsha”, tha ai.

Veliaj: Ndiej keqardhje për prishjen e Teatrit dhe për çdo avlli në Tiranë

Kryebashkiaku Erion Veliaj u shpreh për herë të parë se njëlloj si çdo qytetar ndjen keqardhje për çdo avlli që i duhet të prishë për projektet e reja, përfshirë këtu edhe Teatrin.

Alban Dudushi: Atë ditë që e pashë fadromën që i vuri ruspën dhe e shembi këtë Teatër, unë ndjeva keqardhje. Ti ndjeve keqardhje?

Erion Veliaj: Po patjetër, pse ti mendon se puna ime është e bukur? Puna ime përfshin vendime shumë të vështira dhe duhej marrë një vendim i vështirë për një nyje gordiane. Pyet njerëzit që kanë tërë jetën aty, të cilët thonë se nuk shkohet në teatër ku ti bëhesh me xhunga kur futesh në skenë, nuk shkohet në Teatër kur ti je akoma me banjo ‘alla frënga’, nuk shkohet në një teatër kur ti ndërrohesh në korridor dhe nuk shkohet në një teatër kur ti shkon me batanije në dimër dhe nuk shkohet në një teatër kur ti shkon me peshqir në verë.

Ti mendon vetëm për këtë? Për çdo avlli që prishet në Tiranë kur bëhet një rrugë, unë nuk ndihem keq? Sepse ai njeriu që ka jetuar 30 vite me atë avllinë nuk e kupton, sepse ai thotë e kam hapësirën time intime. Por ama ti duhet të marrësh një vendim të vështirë, do thuash e kuptoj, të lus për mirëkuptim, por kjo rrugë do bëhet më e mirë kur të ketë trotuar, parkim, lulishte…

Veliaj: Ndërtesa tek Sahati do jetë si pallat barez

Kreu i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj ka sqaruar se çfarë do të ndodhë me zonën përreth sahahtit të Tiranës, ku tashmë po ndërtohet një pallat.

Erion Veliaj: Unë jam krenar që nën drejtimin e bashkisë kam negociuar për çdo cm katror si të isha një tirons denbabaden.

Alban Dudushi: E ke sfumuar atë çfarë është kulla historike e Tiranës, sahatin…

Pranvera Borakaj: Nuk do ta shohim më orën, se do na i zejë sytë ndërtesa pas…

Erion Veliaj: Do shohësh një pallat barez të viteve ’90. Pra, sfondi i sahatit të Tiranës do jetë më dinjitoz se sa një pallat barez që ti ke parë në vitet ’90 kur shkonim me anije në Bari.

Pasardhës i Ramës? Veliaj: Do jem në krah të tij!

Erion Veliaj i pyetur se nëse në Partinë Socialiste po diskutohet për pasardhësin e Ramës, ai u përgjigj se ndryshe nga partitë e tjera, që bëjnë plane për këtë çështje, do ti qëndrojë në krah kryeministrit.

“Është një familje që nuk vuan nga këto ankthe. Në qoftë se në Partinë Demokratike, teksa ne flasim këtu, Bujar Nishani me Genc Pollon janë mbledhur diku dhe po komplotojnë dtaën 26, si do heqin humbësin e radhës nga partia.

Në qoftë se në partitë e tjera po bëhet plani për ditën pas, dita e humbjes dhe si do pastrohet oborri i Shqupit, jo vetëm nga gropat që s’arrijnë të asfaltojnë dot. Por, në Partinë Socialiste, plani për datën 26 është si do kapim rekordin e vaksinimit dhe si do kapim rekordin e shtëpive të reja, ndërs ane jemi një shtëpi që nuk vuan nga këto ankthe dhe nuk ka këto dilema”, tha ai.

Veliaj: Dua një mandat të tretë në Bashki!

Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, i pyetur se nëse kërkon edhe një mandat të tretë në Bashkinë e Tiranës, u shpreh se do ta bënte me kënaqësi.

Alban Dudushi: Edhe sa kohë do rrish kryetar bashkie? Edhe sa mandate?

Erion Veliaj: E thotë ligji. Edhe 1 maksimalisht. Në qoftë se qytetarët e Tiranës do më japin bekimin dhe privilegjin t’ju shërbej edhe një mandat të tretë, unë do ta bëj këtë me kënaqësi. Ligji thotë mund ta bësh deri në tre herë këtë punë dhe nëse ky qytet ma jep privilegjin t’i shërbej edhe një mandat të fundit unë do ta bëj me shumë kënaqësi që edhe unë të çoj punën deri në fund.

