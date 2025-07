Firma britanike e konsulencës Henley & Partners ka publikuar edhe këtë vit renditjen e saj, tashmë tradicionale, të pasaportave më “të fuqishme” në botë, domethënë dokumenteve që ju lejojnë të vizitoni numrin më të madh të vendeve të mundshme pa pasur nevojë për vizë ose thjesht duke plotësuar një formular për ta marrë atë kur hyni në vendin e destinacionit.

Çdo vit, ajo vlerëson pasaportat nga 199 vende dhe i krahason ato me 227 destinacione të mundshme në mbarë botën. Nuk është renditja e vetme e këtij lloji, por është e vetmja që përdor të dhëna nga baza e të dhënave e Shoqatës Ndërkombëtare të Transportit Ajror (IATA), duke i krahasuar ato me informacionin mbi rregulloret e hyrjes për pothuajse çdo vend në botë.

Sipas renditjes së këtij viti , pasaporta e Singaporit mbetet më e fuqishmja, duke lejuar udhëtimin pa viza në 193 vende, një numër shumë i lartë, megjithëse më i ulët se 195 vendet e vitit të kaluar. Disa renditje përfshijnë disa vende të barabarta për vendin e parë, siç janë Japonia dhe Koreja e Jugut të renditura në vendin e dytë, dhe vendet e treta, të gjitha evropiane: Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Irlanda, Italia dhe Spanja (anëtarësimi i tyre në Bashkimin Evropian ndihmon). Pasaporta italiane, së bashku me vendet e tjera të treta, lejon udhëtimin pa viza në 189 vende.

Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat deri një dekadë më parë kishin dy nga pasaportat më të fuqishme, tani renditen përkatësisht në vendin e dhjetë dhe të gjashtë, me 182 dhe 186 vende. Gjermania ishte në vendin e parë në vitin 2016 me 177 vende; tani renditet e treta, por me 189, për shkak të një rritjeje të përgjithshme të hyrjes pa viza dhe me rrugë të shpejtë. Duke krahasuar vitet 2016 dhe 2025, Kina u rrit nga vendi i 87-të në të 60-tin, ndërsa Rusia u rrit nga vendi i 48-të në të 46-tin.

Shqipëria renditet në vendin e 43-të dhe pasaporta shqiptare njihet në 122 vende të botës ku mund të hyhet pa vizë. Ndërsa me pasaportë të Kosovës mund të shkosh në 82 vende të botës pa vizë, renditet në vendin e 61-të, një poshtë Kinës.

Siç ka qenë rasti për shumë vite, pasaporta e Afganistanit mbetet në fund të listës: ajo lejon hyrjen pa viza vetëm në 25 vende (kryesisht në Afrikën Sub-Sahariane dhe shtete të vogla të Oqeanisë). Pasaporta e Irakut lejon hyrjen në 30 vende, dhe ajo e Sirisë në 27, një rënie e lehtë krahasuar me vitin e kaluar.