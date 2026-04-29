Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se do të prodhojë një numër të kufizuar pasaportash, të cilat do të mbajnë portretin e presidentit Donald Trump. Nisma vjen në kuadër të festimeve për 250-vjetorin e Shpalljes së Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara.
Sipas një zëdhënësi të Departamentit të Shtetit, pasaportat do të kenë dizajn të personalizuar duke ruajtur njëkohësisht standardet e larta të sigurisë.
Megjithëse deklarata zyrtare nuk e përmend portretin e presidentit, imazhet e publikuara tregojnë qartë figurën e Trump në një nga faqet e dokumentit.
Ende nuk është bërë e qartë nëse qytetarët amerikanë do të kenë mundësi të zgjedhin një pasaportë standarde pa elementët përkujtimorë.
Megjithatë, zyrtarët kanë bërë të ditur se nuk do të ketë tarifë shtesë për pajisjen me këtë version të kufizuar.
Leave a Reply