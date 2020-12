Tani që vaksinat e koronavirusit kanë filluar të përhapen në SH.B.A. dhe jashtë saj, shumë njerëz mund të ëndërrojnë ditën kur mund të udhëtojnë, të blejnë ne dyqane dhe të shkojnë përsëri në kinema. Por, për të bërë ato aktivitete, përfundimisht mund t’ju duhet diçka, përveç vaksinës: një aplikim për pasaportë vaksine.

Disa kompani dhe grupe të teknologjisë kanë filluar zhvillimin e aplikacioneve për smartphone ose sistemeve për individët, për të ngarkuar detaje të testeve dhe vaksinimeve të tyre Covid-19, duke krijuar letra kredenciale që mund të shfaqen për të hyrë në vendet e koncerteve, stadiumet, kinematë, zyrat, apo edhe vendet .

Rrjeti i Besimit të Përbashkët, një iniciativë nga organizata jofitimprurëse me bazë në Gjenevë, The Commons Project dhe Forumi Ekonomik Botëror, ka partneritet me disa linja ajrore përfshirë Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines dhe Virgin Atlantic, si dhe qindra sisteme shëndetësore në të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Aplikacioni CommonPass i krijuar nga grupi ju lejon përdoruesit për të ngarkuar të dhëna mjekësore të tilla si një rezultat i testit Covid-19 ose, përfundimisht, një provë e vaksinimit nga një spital ose profesionist mjekësor, duke gjeneruar një certifikatë shëndetësore ose të kalojë në formën e një kodi QR që mund t’u tregohet autoriteteve pa zbuluar të ndjeshme informacioni. Për udhëtime, aplikacioni rendit kërkesat e pasaportës shëndetësore në pikat e nisjes dhe mbërritjes bazuar në itinerarin tuaj.