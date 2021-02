Pas Yuri Kim, edhe ambasadorja e Suedisë Elsa Hastad ka rezultuar pozitive me koronavirus.

Lajmin e publikoi vetë ajo përmes një postimi në “Instagram”, ku u shpreh se është izoluar në shtëpinë e saj.

“Sapo u testova pozitivisht me Covid-19. Unë do të qëndroj e izoluar dhe do të punoj nga shtëpia. Unë mendoj për të gjitha gratë që janë goditur jashtëzakonisht shumë gjatë pandemisë. Qëndroni të sigurt!”

Kujtojmë se disa ditë më parë u infektua me COVID-19 edhe ambasadori i BE-së në Shqipëri, Luigi Soreca. Ndërkohë që Kim dhe Hastad njihen për miqësinë e tyre.

/a.r