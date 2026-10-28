Presidenti i Izraelit, Isaac Herzog, u ka bërë thirrje partive politike të vendit që të intensifikojnë përpjekjet për formimin e një koalicioni qeverisës, duke paralajmëruar se dështimi i negociatave mund ta çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja.
Në një mesazh video të publikuar për publikun, Herzog deklaroi se të gjitha forcat politike duhet të bëjnë maksimumin për të shmangur një tjetër proces zgjedhor, ndërsa vendi ndodhet në një periudhë të rëndësishme politike pas zgjedhjeve parlamentare.
“Duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të shmangur mundësinë e zgjedhjeve të reja”, u shpreh presidenti izraelit.
Sipas procedurave kushtetuese, pas certifikimit të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, presidenti do të mandatojë një kandidat për kryeministër që të nisë negociatat për krijimin e shumicës parlamentare dhe formimin e qeverisë së re.
Herzog bëri të ditur se pret të marrë javën e ardhshme rezultatet zyrtare nga gjyqtari i Gjykatës së Lartë, Noam Solberg, pas së cilave do të zhvillojë konsultime me të gjitha grupet parlamentare të Knessetit për të përcaktuar se cili kandidat ka më shumë mundësi të sigurojë mbështetjen e nevojshme.
Presidenti vlerësoi gjithashtu pjesëmarrjen e lartë të qytetarëve në zgjedhje, duke e cilësuar atë si një tregues të fortë të angazhimit demokratik në vend.
“Pjesëmarrja e jashtëzakonshme është një simbol nderi për shoqërinë izraelite dhe dëshmon dëshirën e thellë të qytetarëve për demokraci”, deklaroi Herzog.
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