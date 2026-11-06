Një 60-vjeçar ka humbur jetën në spital, pasi u zu poshtë nga një shtyllë elektrike gjatë punimeve për vendosjen e saj në fshatin Vasie, Dibër.
Ngjarja ndodhi më 5 nëntor, rreth orës 11:45. Sipas informacionit paraprak të policisë, shtetasi L. Sh., me profesion elektriçist, dyshohet se ishte duke kryer punime për vendosjen e një shtylle elektrike, kur ajo u rrëzua dhe e zuri poshtë.
Si pasojë e dëmtimeve të marra, 60-vjeçari ndërroi jetë në spital.
Është proceduar penalisht në gjendje të lirë përgjegjësi i nënstacionit elektrik në Fushë-Alie të Dibrës. Sipas njoftimit të policisë, shtetasi B. D., 59 vjeç, banues në fshatin Renx, akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë”.
Policia vijon hetimet për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
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