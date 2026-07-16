Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar ligjin që u jep mundësi të rriturve me sëmundje të pashërueshme të kërkojnë medikamente për t’i dhënë fund jetës së tyre. Vendimi i jep fund një debati që ka zgjatur prej vitesh për kujdesin në fazën e fundit të jetës. Projektligji u miratua me 291 vota pro dhe 241 kundër, pasi kishte kaluar edhe në disa shqyrtime të mëparshme në parlament. Presidenti Emmanuel Macron e përshëndeti votimin, duke kujtuar se këtë angazhim e kishte marrë që në vitin 2022 dhe se tani ai është realizuar.
Ligji parashikon që e drejta të zbatohet vetëm për persona që plotësojnë kushtet e përcaktuara nga legjislacioni. Deri më tani, në Francë lejohej vetëm sedacioni i thellë për pacientët në fazë terminale, por jo vetëvrasja e asistuar apo eutanazia. Për këtë arsye, shumë qytetarë francezë janë detyruar të udhëtojnë drejt vendeve ku këto praktika lejohen me ligj. Vetëvrasja e asistuar nënkupton që pacienti merr vetë një medikament të përshkruar nga mjeku, ndërsa eutanazia kryhet nga personeli shëndetësor me kërkesë të pacientit.
Çështja vazhdon të ngjallë debate të forta ligjore, etike, morale dhe fetare, veçanërisht në një vend me traditë të fortë katolike si Franca. Ndërkohë, diskutimet për legalizimin e vdekjes së asistuar vijojnë edhe në vende të tjera europiane, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar.
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