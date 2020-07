Dita e sotme do të mbizotërohet nga një mot me kthjellime dhe alternime vranësirash.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, kjo e martë do të nisë me një mot të freskët dhe me pak erë.

Mesdita do të ketë prezent edhe reshjet e shiut, përgjatë relieveve malore në jug e juglindje të vendit. Lokalisht reshje në formën e shtrëngatave.

Edhe në darkë vranësirat do të pasohen nga reshje shiu.

Përsa u përket temperaturave, dita e sotme do të luhatet me 13-28 gradë Celsius në zonat malore;

zonat e ulëta do të kenë temperature nga 18°C deri në 34°C;

ndërsa zonat bregdetare 16°C deri në 33°C.

g.kosovari