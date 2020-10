Pasi vizitoi dje Shqipërinë, ku zhvilloi një sërë takimesh të rëndësishme, komisioneri i BE-së për Fqinjësi dhe Zgjerim Oliver Varhelyi, do të shkojë sot në Kosovë.

Gjatë vizitës, komisionari do të takohet me kryeministrin Hoti dhe anëtarët e Qeverisë së Kosovës, si dhe udhëheqësit e opozitës.

Mësohet se zyrtari i BE do të takohet edhe me kryetaren e Kuvendit Vjosa Osmani dhe do të mbajë një fjalim para Kuvendit.

Ndërsa do të mbajë një konferencë të përbashkët me kryeministrin Hoti në ora 10:25, në ndërtesën e Qeverisë.

