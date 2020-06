Nate e frikshme ka qene e mbremshmja, per te gjithe ata qe u tremben edhe lekundjeve te vogla te termetit.

Ne vend para mesnates dhe pastaj gjate nates jane ndjere lekundje termeti, me e forta ajo e regjistruar me epiqender ne Thumane, me nje magnitude prej 3.7 ballësh.

Sipas IGJEUM ajo eshte regjistruar ne 23:52 dhe ka pasur nje thellesi 6 km, me epiqender 6 km ne Perendim te Thumanes.

Pas saj, ne vend jane regjistruar edhe 6 lekundje te tjera, magnituda e te culave per fat ka ardhur ne ulje dhe lekudnjen nuk jane ndjere aq te forta.

JA TE DHENAT SIPAS IGJEUM

g.kosovari